  Morgenshtern: В детстве получал п...зды нормально. Но от души было только раз – меня расх...ярили друзья Face, с ноги сапогом по ...балу

Morgenshtern о драках: Ну конечно! Как без этого можно вырасти Фото: morgen_shtern / Instagram

Гордон спросил у рэпера, били ли его в детстве сверстники.

"Ну конечно! Как без этого можно вырасти. Получал п...зды нормально. Разочек прям от души получил – один раз всего. Просто до...бались, просто так, нах...й. Мы где-то бухали, и я типа "слишком сильно шумел", вывели, расх...ярили", – рассказал Morgenshtern. Он подчеркнул, что это были друзья другого российского рэпера, Face (Ивана Дремина) – оба певца родом из Уфы и провели там детство.

Morgenshtern отметил, что бывало, когда и он кого-нибудь бил.

"Но аккуратненько всегда! И мне очень страшно, а вдруг, а вдруг чего, вдруг умрет. Не, я не могу себе позволить. Конечно, п...здились, но типа по страшному – нет. Разочек вот, говорю, меня отх...ячили. Ну и прикольно было. Прям с ноги сапогом по ...балу – н-на! Прикольно!" – заявил артист.

Смотрите полное видео интервью с Morgenshtern на YouTube-канале "В гостях у Гордона"

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube