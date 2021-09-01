  Morgenshtern: В детстве получал п...зды нормально. Но от души было только раз – меня расх...ярили друзья Face, с ноги сапогом по ...балу

Гордон спросил у рэпера, били ли его в детстве сверстники.
"Ну конечно! Как без этого можно вырасти. Получал п...зды нормально. Разочек прям от души получил – один раз всего. Просто до...бались, просто так, нах...й. Мы где-то бухали, и я типа "слишком сильно шумел", вывели, расх...ярили", – рассказал Morgenshtern. Он подчеркнул, что это были друзья другого российского рэпера, Face (Ивана Дремина) – оба певца родом из Уфы и провели там детство.
Morgenshtern отметил, что бывало, когда и он кого-нибудь бил.
"Но аккуратненько всегда! И мне очень страшно, а вдруг, а вдруг чего, вдруг умрет. Не, я не могу себе позволить. Конечно, п...здились, но типа по страшному – нет. Разочек вот, говорю, меня отх...ячили. Ну и прикольно было. Прям с ноги сапогом по ...балу – н-на! Прикольно!" – заявил артист.
Смотрите полное видео интервью с Morgenshtern на YouTube-канале "В гостях у Гордона"
Алишер Моргенштерн (при рождении – Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой.
Известность пришла к Morgenshtern в 2018 году, тогда он записывал пародии на популярных музыкальных исполнителей и выкладывал в YouTube (проект назывался "#ИзиРеп").
В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.
На сегодняшний день на YouTube-канал музыканта подписано 11,2 млн человек. Самое популярное видео на канале – клип на песню Cadillac, его просмотрели 128 млн раз.
По итогам 2020 года три видео с Morgenshtern – интервью рэпера российскому журналисту Юрию Дудю и клипы Cadillac и El Problema – вошли в топ самых просматриваемых роликов в украинском сегменте YouTube.
В 2021 году с состоянием $7,4 млн музыкант занял вторую строчку в рейтинге Forbes "50 самых успешных звезд России" (место в рейтинге зависело не только от доходов звезд, но и от их популярности – упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в поисковиках и количества подписчиков в Instagram и YouTube).
Morgenshtern запрещен въезд в Украину. Он включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В СБУ объяснили, что причиной такого решения стали пропаганда наркотиков, насилия и жестокости. Morgenshtern подал иск в суд, требуя исключить его из списка персон нон грата в Украине.