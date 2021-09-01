"Было ощущение, что вот-вот все кончится". Morgenshtern рассказал, как чуть не умер от передозировки наркотиками

Morgenshtern: Спасибо тем врачам за тот прекрасный укол магния, после которого у меня будто бы лава по всему телу Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Гордон спросил певца, правда ли, что однажды от передозировки наркотиками у него остановилось сердце и с того света его вытащила бригада скорой помощи.

"Ну, не прям с того света, я не отключился, я был в сознании. Но было ощущение, что вот-вот все кончится", – рассказал он. Певец вспомнил, что тогда писал своей возлюбленной, Диларе Зинатуллиной, и просил у нее прощения за все, потому что может сейчас умереть. Скорую ему вызвал его охранник.

"Ощущение смерти – было. Но спасибо тем врачам за тот прекрасный укол магния, после которого у меня будто бы лава по всему телу. Ну, понимаешь, о чем я?" – подмигнул он журналисту.

"Нет. Я не принимаю", – ответил Гордон. "Поймешь со временем", – пообещал рэпер. "У тебя еще все впереди" – еще скажи", – посоветовал журналист. Morgenshtern поймал его на слове: "Мы договорились! Вы все свидетели!" – обратился он к зрителям. "...Иеговы", – отреагировал шуткой Гордон.

"Это был единственный случай в моей жизни, когда я чувствовал, что может все кончиться, да", – отметил Morgenshtern. По его словам, это случилось год назад, когда он монтировал клип Cadillac. Ему тогда было 22 года. Он подчеркнул, что не боялся смерти и не жалел себя, но жалко было, что не увидит реакции иностранцев на клип.

"Я к смерти готов всегда. Я смерти не боюсь. Но было просто стремно от того, что – бл..., это мамке х...ево будет, жене х...во будет, людям, слушателям х...во будет, кто еще такую ох...енную музыку будет делать и ох...енные интервью давать", – рассказал о своих мыслях тогда Morgenshtern.



На вопрос, почувствовал ли он тогда, что это "звонок" больше не связываться с наркотиками, рэпер ответил, что почувствовал это только неделю назад, когда понял, что такое настоящее счастье.

"И мне больше не хочется больше ничего. Я был обжорой, любил пожрать, любил все в себя засунуть – и мы сейчас не про пенисы, – и сейчас, когда я реально познал счастье – все!" – поделился он.

Смотрите полное видео интервью с Morgenshtern на YouTube-канале "В гостях у Гордона"

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube



