"Было ощущение, что вот-вот все кончится". Morgenshtern рассказал, как чуть не умер от передозировки наркотиками

Гордон спросил певца, правда ли, что однажды от передозировки наркотиками у него остановилось сердце и с того света его вытащила бригада скорой помощи.
"Ну, не прям с того света, я не отключился, я был в сознании. Но было ощущение, что вот-вот все кончится", – рассказал он. Певец вспомнил, что тогда писал своей возлюбленной, Диларе Зинатуллиной, и просил у нее прощения за все, потому что может сейчас умереть. Скорую ему вызвал его охранник.
"Ощущение смерти – было. Но спасибо тем врачам за тот прекрасный укол магния, после которого у меня будто бы лава по всему телу. Ну, понимаешь, о чем я?" – подмигнул он журналисту.
"Нет. Я не принимаю", – ответил Гордон. "Поймешь со временем", – пообещал рэпер. "У тебя еще все впереди" – еще скажи", – посоветовал журналист. Morgenshtern поймал его на слове: "Мы договорились! Вы все свидетели!" – обратился он к зрителям. "...Иеговы", – отреагировал шуткой Гордон.
"Это был единственный случай в моей жизни, когда я чувствовал, что может все кончиться, да", – отметил Morgenshtern. По его словам, это случилось год назад, когда он монтировал клип Cadillac. Ему тогда было 22 года. Он подчеркнул, что не боялся смерти и не жалел себя, но жалко было, что не увидит реакции иностранцев на клип.
"Я к смерти готов всегда. Я смерти не боюсь. Но было просто стремно от того, что – бл..., это мамке х...ево будет, жене х...во будет, людям, слушателям х...во будет, кто еще такую ох...енную музыку будет делать и ох...енные интервью давать", – рассказал о своих мыслях тогда Morgenshtern.
На вопрос, почувствовал ли он тогда, что это "звонок" больше не связываться с наркотиками, рэпер ответил, что почувствовал это только неделю назад, когда понял, что такое настоящее счастье.
"И мне больше не хочется больше ничего. Я был обжорой, любил пожрать, любил все в себя засунуть – и мы сейчас не про пенисы, – и сейчас, когда я реально познал счастье – все!" – поделился он.
Смотрите полное видео интервью с Morgenshtern на YouTube-канале "В гостях у Гордона"
Алишер Моргенштерн (при рождении – Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой.
Известность пришла к Morgenshtern в 2018 году, тогда он записывал пародии на популярных музыкальных исполнителей и выкладывал в YouTube (проект назывался "#ИзиРеп").
В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.
На сегодняшний день на YouTube-канал музыканта подписано 11,2 млн человек. Самое популярное видео на канале – клип на песню Cadillac, его просмотрели 128 млн раз.
По итогам 2020 года три видео с Morgenshtern – интервью рэпера российскому журналисту Юрию Дудю и клипы Cadillac и El Problema – вошли в топ самых просматриваемых роликов в украинском сегменте YouTube.
В 2021 году с состоянием $7,4 млн музыкант занял вторую строчку в рейтинге Forbes "50 самых успешных звезд России" (место в рейтинге зависело не только от доходов звезд, но и от их популярности – упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в поисковиках и количества подписчиков в Instagram и YouTube).
Morgenshtern запрещен въезд в Украину. Он включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В СБУ объяснили, что причиной такого решения стали пропаганда наркотиков, насилия и жестокости. Morgenshtern подал иск в суд, требуя исключить его из списка персон нон грата в Украине.