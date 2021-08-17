В Испании на пляж вылетела лодка с наркотиками и контрабандистами. Отдыхающие помогли их задержать

Инцидент произошел вечером 15 августа, когда патрульный катер заметил подозрительную лодку возле пляжа Мелицена. Лодка практически сразу начала уходить от погони и на полном ходу вылетела на пляж, где было много отдыхающих.

Лодка накренилась к берегу, чуть не раздавив купальщицу. Из лодки выскочили двое мужчин и попытались убежать, но около дюжины пляжников бросились в погоню.

Вскоре толпе удалось схватить одного из мужчин, толкнув его на землю, когда он пытался пересечь пляж. Полиция прибыла через несколько минут. К тому времени посетители пляжа, в число которых входил дежурный полицейский, прижали мужчину к земле.

Другие отдыхающие в то же время следили за местонахождением второго человека. Полиция в итоге сообщила, что один подозреваемый был задержан на пляже, а второй мужчина – неподалеку.

Позже правоохранители добавили, что в лодке нашли более 700 кг каннабиса, и поблагодарили граждан за помощь.