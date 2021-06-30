Спецоперация Нацполиции: во Львовской области задержаны 16 участников наркогруппировки, изъяты наркотики на 110 млн грн

"Что вы знаете о карфентаниле? Если ввести это слово в поисковик, он выдаст информацию о "мощном транквилизаторе для слонов" и "снотворном для лошадей". А для людей это сильнодействующий и смертельно опасный наркотик", – написал он.

По словам Клименко, в этой же лаборатории синтезировали метадон. Затем наркотики отправлялись не только на внутренний рынок Украины, но и в страны Евросоюза, Беларусь, Молдову и Россию.

По данным Нацполиции, ежемесячно группа получала более 5 млн грн незаконной прибыли. Для легализации этих доходов их лидер инвестировал деньги в развитие собственного фермерского бизнеса и туристической базы.

"Во время обыска изъяли 60 кг наркотиков (из них 20 кг – карфентанил) и 250 л прекурсоров стоимостью около 110 млн грн. К слову, из 1 кг чистого карфентанила можно изготовить до 100 кг готового к употреблению наркотика. Вот такие масштабы!" – подчеркнул глава Нацполиции.

Он добавил, что организатор и 15 активных участников группировки задержаны.

Всем задержанным, среди которых – четыре иностранца, сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) и ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, отмечается на сайте МВД.

Правоохранители добавили, что спецоперацию провели 29 июня. В ней было задействовано более 350 полицейских.

При силовой поддержке роты полиции особого назначения, КОРД и ТОР 16 человек были задержаны. Кроме того, провели одновременно 46 санкционированных обысков по местам проживания фигурантов, в помещении нарколаборатории, гаражах и транспортных средствах, которые использовали фигуранты.