Суд в Москве назначил психолого-лингвистическую экспертизу по делу Дудя о пропаганде наркотиков

Экспертиза назначена на основании определения судьи Екатерины Слюзовой. Дату нового заседания суда по делу Дудя назначат после завершения экспертизы, отметили журналисты.
На выходе из суда Дудь сказал, что заседание отложили и ему "больше нечего добавить".
Выводы процедуры со стороны защиты в расчет не взяли, добавило "РИА Новости".
В июне Зюзинский суд вернул полиции дело Дудя на доработку. Административное дело в отношении блогера Юрия Дудя вновь вернули в суд в начале июля.
Дело на Дудя открыли по жалобе Екатерины Мизулиной, дочери сенатора РФ Елены Мизулиной. Екатерина Мизулина возглавляет ассоциацию "Лига безопасного интернета". Она просила проверить на наличие пропаганды наркотиков интервью Дудя с рэпером Morgenshtern и блогером Ивангаем. Журналисту может грозить штраф до 1,5 млн руб. ($20,8 тыс.).
На канал Дудя в YouTube подписаны 9,2 млн человек. Интервью с Morgenshtern и Ивангаем в общей сложности посмотрели более 48 млн раз.