Суд в Москве назначил психолого-лингвистическую экспертизу по делу Дудя о пропаганде наркотиков

Дудь сказал, что заседание суда отложили Фото: bfm.ru

Экспертиза назначена на основании определения судьи Екатерины Слюзовой. Дату нового заседания суда по делу Дудя назначат после завершения экспертизы, отметили журналисты.

На выходе из суда Дудь сказал, что заседание отложили и ему "больше нечего добавить".

Выводы процедуры со стороны защиты в расчет не взяли, добавило "РИА Новости".