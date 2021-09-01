Morgenshtern: Я миллионы раз напивался до беспамятства. Однажды я очнулся дома голый в коридоре в луже мочи – я крепко обоссался

Morgenshtern о водке: По бутылочке в день убирал Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В ходе интервью Гордон отметил, что, по слухам, уже в 16 лет рэпер страдал от алкогольной зависимости и пил водку. Журналист уточнил, почему именно ее.



"Ха, было, было! Это самый дешевый и самый действенный напиток. Ну, по бутылочке в день убирал", – рассказал Morgenshtern.

"Страх божий", – отреагировал Гордон. "Не знаю, чей страх. Мамин, скорее", – отметил певец.

Он признал, что сейчас тоже пьет, но, по его оценке, мало. "Это мое искусство. Я раньше пил, чтобы съ...баться подальше от жизни вот этой, чтобы забыться, выпил – все, голова отключилась. А сейчас я держу вот это "шофе" – чуть-чуть выпил, силы хмеля и солода в тебя вошли, и я вот это держу, не напиваясь", – рассказал он.

На вопрос, напивался ли он когда-нибудь до беспамятства, рэпер ответил: "Пфф, миллионы раз". Но, по его словам, когда он напивается, то просто веселится и засыпает на полу – у него не возникает "негатива, злости, бычки".

"Самое, наверно, запоминающееся, когда я напился до беспамятства, это когда я очнулся у себя дома голый, в коридоре, в луже, держа "руль", и мне казалось, что я выезжаю из сугроба. И лужа, как оказалось, моей мочи – я обоссался. Крепко обоссался. Ну, бывает", – резюмировал Morgenshtern.

Смотрите полное видео интервью с Morgenshtern на YouTube-канале "В гостях у Гордона"

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube