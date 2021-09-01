Morgenshtern: Я миллионы раз напивался до беспамятства. Однажды я очнулся дома голый в коридоре в луже мочи – я крепко обоссался

В ходе интервью Гордон отметил, что, по слухам, уже в 16 лет рэпер страдал от алкогольной зависимости и пил водку. Журналист уточнил, почему именно ее.
"Ха, было, было! Это самый дешевый и самый действенный напиток. Ну, по бутылочке в день убирал", – рассказал Morgenshtern.
"Страх божий", – отреагировал Гордон. "Не знаю, чей страх. Мамин, скорее", – отметил певец.
Он признал, что сейчас тоже пьет, но, по его оценке, мало. "Это мое искусство. Я раньше пил, чтобы съ...баться подальше от жизни вот этой, чтобы забыться, выпил – все, голова отключилась. А сейчас я держу вот это "шофе" – чуть-чуть выпил, силы хмеля и солода в тебя вошли, и я вот это держу, не напиваясь", – рассказал он.
На вопрос, напивался ли он когда-нибудь до беспамятства, рэпер ответил: "Пфф, миллионы раз". Но, по его словам, когда он напивается, то просто веселится и засыпает на полу – у него не возникает "негатива, злости, бычки".
"Самое, наверно, запоминающееся, когда я напился до беспамятства, это когда я очнулся у себя дома голый, в коридоре, в луже, держа "руль", и мне казалось, что я выезжаю из сугроба. И лужа, как оказалось, моей мочи – я обоссался. Крепко обоссался. Ну, бывает", – резюмировал Morgenshtern.
Смотрите полное видео интервью с Morgenshtern на YouTube-канале "В гостях у Гордона"
Алишер Моргенштерн (при рождении – Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой.
Известность пришла к Morgenshtern в 2018 году, тогда он записывал пародии на популярных музыкальных исполнителей и выкладывал в YouTube (проект назывался "#ИзиРеп").
В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.
На сегодняшний день на YouTube-канал музыканта подписано 11,2 млн человек. Самое популярное видео на канале – клип на песню Cadillac, его просмотрели 128 млн раз.
По итогам 2020 года три видео с Morgenshtern – интервью рэпера российскому журналисту Юрию Дудю и клипы Cadillac и El Problema – вошли в топ самых просматриваемых роликов в украинском сегменте YouTube.
В 2021 году с состоянием $7,4 млн музыкант занял вторую строчку в рейтинге Forbes "50 самых успешных звезд России" (место в рейтинге зависело не только от доходов звезд, но и от их популярности – упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в поисковиках и количества подписчиков в Instagram и YouTube).
Morgenshtern запрещен въезд в Украину. Он включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В СБУ объяснили, что причиной такого решения стали пропаганда наркотиков, насилия и жестокости. Morgenshtern подал иск в суд, требуя исключить его из списка персон нон грата в Украине.