"Теперь точно знаю, что я "эмейзинг". Никитюк показала, как выглядит утром – после сна и вечером – перед съемками

"В любом случае я теперь точно знаю, что я "эмейзинг", – подписала снимки Никитюк, имея в виду, что один из ее постов в Instagram Stories прокомментировала известная американская телеведущая, актриса и модель Ким Кардашян, написав "Amazing" – "поразительно" на английском.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды "Торнадо Люкс".

В 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".