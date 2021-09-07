Бульвар Шоубиз
 
07 сентября, 2021
 
Новости

Беленюк о возможном романе с Никитюк: Я люблю высоких. Но у нее же кто-то есть – какой-то азербайджанец

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Беленюк о Никитюк: Она часто выставляет свои фотографии в купальнике. Кстати, она ничего
Беленюк о Никитюк: Она часто выставляет свои фотографии в купальнике. Кстати, она ничего
Фото: zhanbeleniuk / Instagram

30-летний украинский спортсмен, чемпион Олимпиады 2020 в Токио и нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк 7 сентября, комментируя в разговоре с ведущими YouTube-проекта "Отдушивдушу" возможные личные отношения с 33-летней украинской ведущей Лесей Никитюк, сообщил, что, по его информации, она сейчас не одна.

"Я на нее подписан. Она часто выставляет свои фотографии в купальнике. Кстати, она ничего. Но я с ней так не общался, если честно. Она высокая такая. Я с ней виделся на передаче (В 2019 году Беленюк снимался в проекте "Хто зверху?" на Новом канале. Его ведущей является Никитюк, – "ГОРДОН"). Но я люблю высоких", – заявил спортсмен. 

По словам Беленюка, у Никитюк есть большие шансы создать с ним отношения.

"Но у нее же кто-то есть, вроде какой-то азербайджанец. Мне просто азербайджанцы об этом говорили, поэтому... Наверное, соврали", – подытожил он со смехом. 

ВИДЕО
Видео: ОТДУШИВДУШУ / YouTube
Контекст:

Беленюк родился в 1991 году в Киеве. Отец Беленюка, руандиец Венсан Ндагиджимана, учился в Киеве, где познакомился с его матерью. По словам нардепа, отец умер в 2001 году, когда Беленюку было 10 лет.

Греко-римской борьбой занялся в 2000 году. Беленюк – чемпион Европы 2014-го, 2016-го и 2019 года, чемпион мира 2015-го и 2019 года. На Олимпийских играх 2016 года спортсмен завоевал серебряную медаль, а на Олимпиаде 2020 – золотую. В 2019 году Беленюк был избран в Верховную Раду по списку "Слуги народа" (№10 в списке). 

Беленюк не женат. Личную жизнь спортсмен не афиширует.

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды "Торнадо Люкс".

В 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?". Личную жизнь ведущая не комментирует. 

Теги: Жан Беленюк, Леся Никитюк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст
Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст
Гетманцев: Нет и не будет права у государства спросить, откуда у вас квартира, машина, дача, деньги, бриллианты
Гетманцев: Нет и не будет права у государства спросить, откуда у вас квартира, машина, дача, деньги, бриллианты
Елена ПОСКАННАЯ
  "В России людей всю жизнь еб...ли и еб...т до сих пор". Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону
  "В России людей всю жизнь еб...ли и еб...т до сих пор". Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тимошенко появилась в Верховной Раде заметно постройневшей после летних каникул. Фото
Тимошенко появилась в Верховной Раде заметно постройневшей после летних каникул. Фото
  Беленюк о возможном романе с Никитюк: Я люблю высоких. Но у нее же кто-то есть – какой-то азербайджанец
  Беленюк о возможном романе с Никитюк: Я люблю высоких. Но у нее же кто-то есть – какой-то азербайджанец
7 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
7 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
"Жопка – огонь", "Видно кое-что". Каменских в Турции перед концертом устроила фотосессию в бикини
"Жопка – огонь", "Видно кое-что". Каменских в Турции перед концертом устроила фотосессию в бикини
Потап показал своих родителей
Потап показал своих родителей
Линдеманн на военном фестивале в Москве спел советскую песню
Линдеманн на военном фестивале в Москве спел советскую песню
"Теперь точно знаю, что я "эмейзинг". Никитюк показала, как выглядит утром – после сна и вечером – перед съемками
"Теперь точно знаю, что я "эмейзинг". Никитюк показала, как выглядит утром – после сна и вечером – перед съемками
"Их семья – ролевая модель для меня". Героиня нового сезона "Холостячки" Злата Огневич рассказала, кого из украинских знаменитостей считает образцовой семьей
"Их семья – ролевая модель для меня". Героиня нового сезона "Холостячки" Злата Огневич рассказала, кого из украинских знаменитостей считает образцовой семьей
Пономарев – полицейский, Павлик – асфальтоукладчик, Яма – физрук. Звезды перевоплотились в тех, кем мечтали стать в детстве. Фоторепортаж
Пономарев – полицейский, Павлик – асфальтоукладчик, Яма – физрук. Звезды перевоплотились в тех, кем мечтали стать в детстве. Фоторепортаж
Приходько показала, как убегает из дома на каблуках с бутылкой алкоголя в руках
Приходько показала, как убегает из дома на каблуках с бутылкой алкоголя в руках
  "Мне кажется, что я самая простая и понятная женщина, но даже со мной сложно". Брежнева рассказала о жизни с Константином Меладзе
  "Мне кажется, что я самая простая и понятная женщина, но даже со мной сложно". Брежнева рассказала о жизни с Константином Меладзе
Тина Кароль впервые отреагировала на то, что больше не ведет "Танцы со звездами"
Тина Кароль впервые отреагировала на то, что больше не ведет "Танцы со звездами"
Звезда "Прослушки" Майкл Уильямс найден мертвым в своей нью-йоркской квартире
Звезда "Прослушки" Майкл Уильямс найден мертвым в своей нью-йоркской квартире
Модные мужские стрижки по форме лица
Модные мужские стрижки по форме лица
  Билык рассказала, как сложились их отношения с Ахмадовым после развода
  Билык рассказала, как сложились их отношения с Ахмадовым после развода
Пугачева высказалась о скончавшемся в хосписе сценографе Борисе Краснове
Пугачева высказалась о скончавшемся в хосписе сценографе Борисе Краснове
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS