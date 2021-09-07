  Беленюк о возможном романе с Никитюк: Я люблю высоких. Но у нее же кто-то есть – какой-то азербайджанец

Беленюк о Никитюк: Она часто выставляет свои фотографии в купальнике. Кстати, она ничего Фото: zhanbeleniuk / Instagram

"Я на нее подписан. Она часто выставляет свои фотографии в купальнике. Кстати, она ничего. Но я с ней так не общался, если честно. Она высокая такая. Я с ней виделся на передаче (В 2019 году Беленюк снимался в проекте "Хто зверху?" на Новом канале. Его ведущей является Никитюк, – "ГОРДОН"). Но я люблю высоких", – заявил спортсмен.

По словам Беленюка, у Никитюк есть большие шансы создать с ним отношения.

"Но у нее же кто-то есть, вроде какой-то азербайджанец. Мне просто азербайджанцы об этом говорили, поэтому... Наверное, соврали", – подытожил он со смехом.

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Видео: ОТДУШИВДУШУ / YouTube