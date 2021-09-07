  Беленюк о возможном романе с Никитюк: Я люблю высоких. Но у нее же кто-то есть – какой-то азербайджанец

"Я на нее подписан. Она часто выставляет свои фотографии в купальнике. Кстати, она ничего. Но я с ней так не общался, если честно. Она высокая такая. Я с ней виделся на передаче (В 2019 году Беленюк снимался в проекте "Хто зверху?" на Новом канале. Его ведущей является Никитюк, – "ГОРДОН"). Но я люблю высоких", – заявил спортсмен.
По словам Беленюка, у Никитюк есть большие шансы создать с ним отношения.
"Но у нее же кто-то есть, вроде какой-то азербайджанец. Мне просто азербайджанцы об этом говорили, поэтому... Наверное, соврали", – подытожил он со смехом.
Беленюк родился в 1991 году в Киеве. Отец Беленюка, руандиец Венсан Ндагиджимана, учился в Киеве, где познакомился с его матерью. По словам нардепа, отец умер в 2001 году, когда Беленюку было 10 лет.
Греко-римской борьбой занялся в 2000 году. Беленюк – чемпион Европы 2014-го, 2016-го и 2019 года, чемпион мира 2015-го и 2019 года. На Олимпийских играх 2016 года спортсмен завоевал серебряную медаль, а на Олимпиаде 2020 – золотую. В 2019 году Беленюк был избран в Верховную Раду по списку "Слуги народа" (№10 в списке).
Беленюк не женат. Личную жизнь спортсмен не афиширует.
Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды "Торнадо Люкс".
В 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.
С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?". Личную жизнь ведущая не комментирует.