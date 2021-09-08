Бульвар Шоубиз
 
08 сентября, 2021
 
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"Лесюня сделала сисюни?", "Это не прикид, это приглашение". Никитюк в откровенном наряде показала свою шаурму

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Никитюк прославилась благодаря шоу "Орел и решка"
Никитюк прославилась благодаря шоу "Орел и решка"
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская ведущая Леся Никитюк 8 сентября разместила в Instagram серию снимков, на которых запечатлена в синем обтягивающем комбинезоне из латекса с глубоким декольте.

Знаменитость позирует в кадре с шаурмой в руках, принимая разные позы.

"Шаурма как у Ким", – подписала фото Никитюк, вероятно, делая отсылку на свое заявление о том, что один из ее постов в Instagram Stories прокомментировала известная американская телеведущая, актриса и модель Ким Кардашян, написав: "Amazing".

"Это не прикид, это приглашение", – оценили образ ведущей ее поклонники.

"Лесюня сделала сисюни? Или это твоя красота?" – прокомментировали фолловеры.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды "Торнадо Люкс".

В 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

7 сентября 30-летний украинский спортсмен, чемпион Олимпиады 2020 в Токио и нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк, комментируя возможный роман с Никитюк, заявил, что ведущая состоит в отношениях с бойфрендом-азербайджанцем. Никитюк заявление спортсмена пока не комментировала.

Теги: телеведущая, Ким Кардашян, Леся Никитюк
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