"Лесюня сделала сисюни?", "Это не прикид, это приглашение". Никитюк в откровенном наряде показала свою шаурму

Знаменитость позирует в кадре с шаурмой в руках, принимая разные позы.

"Шаурма как у Ким", – подписала фото Никитюк, вероятно, делая отсылку на свое заявление о том, что один из ее постов в Instagram Stories прокомментировала известная американская телеведущая, актриса и модель Ким Кардашян, написав: "Amazing".

"Это не прикид, это приглашение", – оценили образ ведущей ее поклонники.

"Лесюня сделала сисюни? Или это твоя красота?" – прокомментировали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)