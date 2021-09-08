"Лесюня сделала сисюни?", "Это не прикид, это приглашение". Никитюк в откровенном наряде показала свою шаурму

Знаменитость позирует в кадре с шаурмой в руках, принимая разные позы.
"Шаурма как у Ким", – подписала фото Никитюк, вероятно, делая отсылку на свое заявление о том, что один из ее постов в Instagram Stories прокомментировала известная американская телеведущая, актриса и модель Ким Кардашян, написав: "Amazing".
"Это не прикид, это приглашение", – оценили образ ведущей ее поклонники.
"Лесюня сделала сисюни? Или это твоя красота?" – прокомментировали фолловеры.
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Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды "Торнадо Люкс".
В 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.
С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".
7 сентября 30-летний украинский спортсмен, чемпион Олимпиады 2020 в Токио и нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк, комментируя возможный роман с Никитюк, заявил, что ведущая состоит в отношениях с бойфрендом-азербайджанцем. Никитюк заявление спортсмена пока не комментировала.