Англия ослабит правила въезда для привитых от коронавируса украинцев

В частности, с 4.00 22 сентября восемь стран будут исключены из "красного" списка. Это Турция, Пакистан, Мальдивы, Египет, Шри-Ланка, Кения, Оман и Бангладеш.

Кроме того, с 4 октября нынешняя система, которая относит страны к "красному", "желтому" и "зеленому" уровню эпидопасности, будет отменена. Вместо нее останется только "красный" и "зеленый" списки.

Невакцинированные пассажиры из стран, не относящихся к "красной" зоне, должны будут сдавать ПЦР-тест перед вылетом, а также на второй и восьмой день по прибытии в Англию. Также они должны будут уйти на 10-дневный карантин.

А путешественникам, которые полностью привились одобренными в Великобритании препаратами (Moderna, AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Jonhson & Jonhson), не нужно будет проходить тест на коронавирус перед вылетом для поездки в Англию из стран, не включенных в "красный" список. Кроме того, ПЦР-тест на второй день они смогут заменить на более дешевый тест.

Украина на данный момент находится в "желтом" списке Великобритании. После 4 октября она станет "зеленой".

Изменения коснутся только Англии – правительство Шотландии уже объявило, что страна не будет следовать за Англией в отмене требования для людей, прошедших полную вакцинацию, сообщает Sky News.