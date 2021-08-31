Украина с 1 сентября запретит въезд автомобилей на приднестровских номерах

"В соответствии с поручением Кабинета Министров Украины и нотой Министерства иностранных дел Украины с 1 сентября к участию в международном движении будут допускаться исключительно те транспортные средства из Приднестровского региона Республики Молдова, которые будут иметь регистрационные номерные знаки согласованного образца и так называемые нейтральные номера, вместе с другими транспортными средствами, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республики Молдова", – говорится в сообщении.
Как отметили в Госпогранслужбе, молдавскую сторону уже уведомили о запланированных изменениях.
Приднестровье объявило о суверенитете в 1990 году, в связи с чем между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил.
Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана.