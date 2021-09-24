В Украине замедлились темпы вакцинации от COVID-19 в последние несколько недель – Минздрав

"Темпы вакцинации в стране за последние несколько недель немного просели. Текущий уровень вакцинации в среднем составляет 107 тыс. прививок в сутки. Однако сейчас темпы наращиваются: за последнюю неделю – +22% к вакцинации первой дозой", – сказал Кузин.
По его словам, возобновление темпов роста вакцинации ожидается в сентябре – октябре.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 24 сентября в Украине первую дозу вакцины получили 6,6 млн человек, а 5,4 млн получили вторую дозу и завершили иммунизацию.
С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.