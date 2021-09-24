В Украине замедлились темпы вакцинации от COVID-19 в последние несколько недель – Минздрав

Сейчас средний уровень вакцинации в Украине составляет 107 тыс. прививок в сутки Фото: EPA

"Темпы вакцинации в стране за последние несколько недель немного просели. Текущий уровень вакцинации в среднем составляет 107 тыс. прививок в сутки. Однако сейчас темпы наращиваются: за последнюю неделю – +22% к вакцинации первой дозой", – сказал Кузин.

По его словам, возобновление темпов роста вакцинации ожидается в сентябре – октябре.