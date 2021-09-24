В Нидерландах 12-летний мальчик через суд добился права на COVID-вакцинацию. Его отец был против

Ребенок хотел вакцинироваться, чтоб иметь возможность посещать бабушку, у которой метастатический рак легких и она находится на последнем этапе своей жизни. Из-за отсутствия прививки он боялся заразить ее.

В Нидерландах разрешена прививка от коронавируса для детей от 12 до 17 лет. Однако если подростки 16 и 17 лет могут сами решать делать ее или нет, то дети младше 15 лет должны иметь разрешение от отца и матери. Родители 12-летнего мальчика разведены, мать выступала за прививку, отец – против.

Отец объяснял свою позицию тем, что вакцина все еще находится на стадии тестирования и что вакцинация слишком рискованна. Однако судья стал на сторону ребенка. В решение суда говорится, что в настоящее время "нет никаких мыслимых долгосрочных рисков, согласующихся с опасениями [по поводу вакцинации], которые испытывал отец, исходя из современных научных представлений".

Как отмечает минздрав страны, большинство молодых людей в Нидерландах получают вакцину от компании BioNTech/Pfizer. Дети и подростки на островах Саба и Сент-Эстатиус также могут получить вакцину Moderna.