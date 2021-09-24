В Минздраве рассказали, сколько педагогов и врачей в Украине вакцинированы от COVID-19

"По состоянию на четверг 80% медиков вакцинированы первой дозой, 63% – двумя дозами. Педагогов – 62% первой дозой, 42% – двумя дозами", – сказал он.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 24 сентября в Украине первую дозу вакцины получили 6,6 млн человек, а 5,4 млн получили вторую дозу и завершили иммунизацию.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.