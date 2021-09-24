Штамм коронавируса "Дельта" – последний агрессивный вариант COVID-19 – ученый из США

По словам ученого, "Дельта" – исключительно заразный вариант коронавируса. Шарман уверен, что это последний агрессивный вариант коронавируса и в дальнейшем пандемия должна пойти на снижение.
Он подчеркнул, что сейчас идет угасание "Дельта"-варианта, но в будущем в случае низкой доли вакцинированного населения можно ждать появления других вариантов.
Шарман отметил, что вакцины эффективно действуют на варианты коронавируса, особенно на "Альфа" – хотя этот вариант заразный, но вакцины его подавили. У "Дельта"-варианта по-другому, он "ускользает от вакцин", считает ученый. Тем не менее в 70–80% случаев вакцины демонстрируют свою эффективность, добавил он.
Ученый также сообщил, что по мере увеличения охватов вакцинацией коронавирус потеряет свою агрессивность и превратится в обычную инфекцию.
Шарман – американский ученый-медик казахского происхождения, специалист в области биомедицинских и медико-демографических исследований и международного здравоохранения.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
ВОЗ предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта" становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ на 1 сентября, "индийский" штамм коронавируса выявили уже в 170 странах.
23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве.
В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Самый большой рост случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.
Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом "Дельта" наблюдается у малого количества людей, большинство из них не попадают в больницу, подчеркивали в ведомстве.