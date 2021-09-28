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ОБЩЕСТВО

Во Львовской области более половины школ перешли на дистанционное обучение

Школы, где вакцинировано менее 80% педагогов, должны быть переведены на дистанционное обучение
Школы, где вакцинировано менее 80% педагогов, должны быть переведены на дистанционное обучение
Фото: depositphotos.com

Во Львовской области по состоянию на 27 сентября в обычном режиме могли работать 42% школ. Об этом Общественному сообщил директор департамента образования и науки Львовской облгосадминистрации Олег Паска.

Остальные школы перешли на дистанционное обучение, так как не достигли показателя в 80% вакцинированных от коронавируса учителей.

Паска также сообщил, что в области специальная комиссия будет проверять качество дистанционного обучения.

"Комиссия приходит в школу, чтобы посмотреть, есть ли дистанционное обучение. Достаточно зайти на те компьютеры, которые есть в школе. Если есть платформа для дистанционного обучения, то можно тогда дальше исследовать, насколько оно качественное. Если нет платформы для дистанционного обучения, если педагогический совет в соответствии с рекомендациями департамента образования годовой давности не определился с такой платформой, значит, там дистанционного обучения нет, потому что обучение в Zoom, обучение в мессенджерах, в Viber – это не дистанционное обучение. Оно не может дать никакого качества", – сказал он.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 28 сентября в Украине первую дозу вакцины получили 6,9 млн человек, а 5,5 млн получили вторую и завершили иммунизацию.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

С 23 сентября в Украине был введен "желтый" уровень эпидемической опасности по всей территории страны.

Согласно постановлению Кабмина, в случае выхода региона из "зеленой" зоны эпидемической опасности должны быть вакцинированы более 80% педагогов, чтобы образовательное учреждение продолжило работу.

9 сентября главный санврач Украины Виктор Кузин заявил, что Минздрав пересмотрит норму о 80% вакцинированных педагогов для продолжения очного обучения.

22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что министерство здравоохранения предложило ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций.

27 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что вакцинацию прошли более 70% работников учебных заведений.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: вакцинация, Львовская область, школы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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