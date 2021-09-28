Во Львовской области более половины школ перешли на дистанционное обучение

Школы, где вакцинировано менее 80% педагогов, должны быть переведены на дистанционное обучение Фото: depositphotos.com

Остальные школы перешли на дистанционное обучение, так как не достигли показателя в 80% вакцинированных от коронавируса учителей.

Паска также сообщил, что в области специальная комиссия будет проверять качество дистанционного обучения.

"Комиссия приходит в школу, чтобы посмотреть, есть ли дистанционное обучение. Достаточно зайти на те компьютеры, которые есть в школе. Если есть платформа для дистанционного обучения, то можно тогда дальше исследовать, насколько оно качественное. Если нет платформы для дистанционного обучения, если педагогический совет в соответствии с рекомендациями департамента образования годовой давности не определился с такой платформой, значит, там дистанционного обучения нет, потому что обучение в Zoom, обучение в мессенджерах, в Viber – это не дистанционное обучение. Оно не может дать никакого качества", – сказал он.