Спикер Госдепа США заболел COVID-19

"Впервые почувствовал симптомы сегодня утром. Вскоре после этого я получил положительный результат тест на COVID-19 и теперь буду находиться в карантине в течение следующих 10 дней", – написал Прайс.

Он отметил, что чувствует себя плохо, но "благодарен за защиту от тяжелого течения болезни, которую обеспечивают безопасные и эффективные вакцины".

After experiencing symptoms for the first time this morning, I tested positive for COVID-19 shortly thereafter, & will now quarantine for the next 10 days. I'm feeling under the weather but am grateful for the protection from severe illness offered by safe and effective vaccines. — Ned Price (@StateDeptSpox) September 27, 2021