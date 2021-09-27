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В Минздраве Украины рассказали, как будет работать транспорт в регионах, которые попадут в "красную" зону карантина

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По словам Кузина, полное прекращение работы транспорта в Украине невозможно
По словам Кузина, полное прекращение работы транспорта в Украине невозможно
Фото: depositphotos.com

Полномочия по установлению ограничений в общественном транспорте в областях, которые попадут в "красную" зону карантина, возложены на региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом в опубликованном 27 сентября интервью "РБК-Украина" заявил замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин.

"По сути, областные комиссии могут принимать решения о приостановлении транспорта или ограничении его работы на уровне области. Но пока речь о закрытии или об ограничении движения транспорта не идет. Во время прошлых локдаунов некоторые областные государственные администрации и комиссии пытались внедрять такие меры – они не показывают свою эффективность. Например, если ограничивается именно количество единиц транспорта, это приводит к чрезмерному скоплению людей в одном автобусе, троллейбусе, трамвае", – отметил Кузин.

По его словам, полное прекращение работы транспорта невозможно.

"От этого зависят инфраструктурные вопросы, работа объектов критической инфраструктуры на уровне областей. Полное закрытие транспорта в некоторых областях происходило, однако абсолютно логично ввести вместо этого более жесткие эпидемические и профилактические требования к автотранспортному средству. Это контроль за использованием масок, дезинфекция самого транспорта, проветривание и отсутствие скопления как в местах ожидания, так и в самом транспорте. За счет внедрения таких мер можно обеспечить безопасные условия перевозки пассажиров", – подчеркнул Кузин.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

20 сентября Кабмин Украины продлил адаптивный карантин в стране до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

В стране постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил Кузин 4 августа. Летом и в начале осени в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, с 9 сентября показатель превысил 3 тыс. 16 сентября количество новых случаев впервые с мая превысило 6 тыс. 23 сентября в Украине подтвердили более 9 тыс. новых случаев.

21 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

За минувшие сутки в стране зафиксировали 3007 случаев COVID-19.

В связи с распространением мутаций коронавируса осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

Теги: транспорт, Украина, эпидемия, карантин, ограничения, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Игорь Кузин, локдаун
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