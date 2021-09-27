В Минздраве Украины рассказали, как будет работать транспорт в регионах, которые попадут в "красную" зону карантина

"По сути, областные комиссии могут принимать решения о приостановлении транспорта или ограничении его работы на уровне области. Но пока речь о закрытии или об ограничении движения транспорта не идет. Во время прошлых локдаунов некоторые областные государственные администрации и комиссии пытались внедрять такие меры – они не показывают свою эффективность. Например, если ограничивается именно количество единиц транспорта, это приводит к чрезмерному скоплению людей в одном автобусе, троллейбусе, трамвае", – отметил Кузин.

По его словам, полное прекращение работы транспорта невозможно.

"От этого зависят инфраструктурные вопросы, работа объектов критической инфраструктуры на уровне областей. Полное закрытие транспорта в некоторых областях происходило, однако абсолютно логично ввести вместо этого более жесткие эпидемические и профилактические требования к автотранспортному средству. Это контроль за использованием масок, дезинфекция самого транспорта, проветривание и отсутствие скопления как в местах ожидания, так и в самом транспорте. За счет внедрения таких мер можно обеспечить безопасные условия перевозки пассажиров", – подчеркнул Кузин.