В Украине сделали 12 млн прививок от коронавируса

С начала прививочной кампании привито 6,7 млн человек Фото: EPA

Одну дозу получили 96 885 человек, полностью иммунизированы 62 119 человек.

По данным Минздрава, в пятницу прививки от коронавируса делали 966 мобильные бригады, а также в 2977 пунктах и 345 центрах вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 6 720 913 человек, из них получили одну дозу 6 720 911 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 418 078 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 12 138 989 прививок.