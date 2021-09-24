Украина ожидает поставки 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech – Шмыгаль

"В Украине сделали почти 12 миллионов прививок. Для обеспечения непрерывного процесса вакцинации Украина регулярно получает новые партии безопасных вакцин. В ближайшие месяцы мы ожидаем еженедельные поставки почти полмиллиона доз вакцины Pfizer. Кроме того, у нас есть налаженная инфраструктура для ее распространения", – отметил премьер.
По его словам, сейчас в Украине есть более 10 млн доз вакцин от COVID-19.
"Это означает, что абсолютно все наши граждане имеют доступ к безопасным вакцинам", – подчеркнул Шмыгаль.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. С начала прививочной кампании в Украине привито 6,6 млн человек. Полностью иммунизированы 5,3 млн украинцев. Всего сделано 11,9 млн прививок.
По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.
За последние три месяца 98,1% госпитализированных с COVID-19 в Украине не были вакцинированы, сообщили в Минздраве.