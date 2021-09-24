Украина ожидает поставки 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech – Шмыгаль

"В Украине сделали почти 12 миллионов прививок. Для обеспечения непрерывного процесса вакцинации Украина регулярно получает новые партии безопасных вакцин. В ближайшие месяцы мы ожидаем еженедельные поставки почти полмиллиона доз вакцины Pfizer. Кроме того, у нас есть налаженная инфраструктура для ее распространения", – отметил премьер.

По его словам, сейчас в Украине есть более 10 млн доз вакцин от COVID-19.

"Это означает, что абсолютно все наши граждане имеют доступ к безопасным вакцинам", – подчеркнул Шмыгаль.