СМИ сообщили, что с ноября в США ослабят ограничения на въезд для привитых вакцинами, одобренными властями страны и ВОЗ. В их число не входит "Спутник V"

В США одобрены вакцины фирм Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson&Johnson.

ВОЗ, в частности, одобрила вакцины фирм Moderna, Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm.

Издание подчеркивает, что ни ВОЗ, ни FDA не одобрили российский препарат "Спутник V", поэтому привитые им граждане России и других стран, вероятно, не смогут посещать США с ноября. При этом всего было закуплено около 448 доз препарата.

Также пока не одобрена индийская вакцина Covaxin (закуплено около 560 млн доз).