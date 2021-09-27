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СМИ сообщили, что с ноября в США ослабят ограничения на въезд для привитых вакцинами, одобренными властями страны и ВОЗ. В их число не входит "Спутник V"

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В США одобрены вакцины фирм Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson&amp;Johnson
В США одобрены вакцины фирм Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson&Johnson
Фото: EPA

Власти США с ноября планируют ослабить ограничения на въезд в страну туристам, привитым вакцинами от коронавируса, которые одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) или Всемирной организацией здравоохранения. Об этом 27 сентября сообщил The Washington Post.

В США одобрены вакцины фирм Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson&Johnson.

ВОЗ, в частности, одобрила вакцины фирм Moderna, Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm.

Издание подчеркивает, что ни ВОЗ, ни FDA не одобрили российский препарат "Спутник V", поэтому привитые им граждане России и других стран, вероятно, не смогут посещать США с ноября. При этом всего было закуплено около 448 доз препарата.

Также пока не одобрена индийская вакцина Covaxin (закуплено около 560 млн доз).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В США с ноября планируют ослабить ограничения на въезд для вакцинированных иностранцев, сообщали в Белом доме. Ослабление ограничений, в частности, касается поездок граждан Великобритании и стран Евросоюза. Иностранцы при въезде должны будут предъявить документы, доказывающие вакцинацию от COVID-19, и отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не позже, чем за 72 часа до отъезда.

Вакцина "Спутник V" (регистрационное наименование – "Гам-КОВИД-Вак") была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 27 сентября августа этого года препарат "Спутник V" одобрили для использования в 70 странах.

Вакцину "Спутник V" критиковало научное сообщество, так как ее зарегистрировали до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. В журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности на уровне 91,6%.

ВОЗ в середине сентября 2021 года приостановила сертификацию российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", так как во время инспекции на одной из фабрик, которая составляет часть производства вакцины, было обнаружено, что эта фабрика "не соответствует новым правилам наилучшей практики производства".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, Спутник V
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