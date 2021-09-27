СМИ сообщили, что с ноября в США ослабят ограничения на въезд для привитых вакцинами, одобренными властями страны и ВОЗ. В их число не входит "Спутник V"

В США одобрены вакцины фирм Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson&Johnson.
ВОЗ, в частности, одобрила вакцины фирм Moderna, Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm.
Издание подчеркивает, что ни ВОЗ, ни FDA не одобрили российский препарат "Спутник V", поэтому привитые им граждане России и других стран, вероятно, не смогут посещать США с ноября. При этом всего было закуплено около 448 доз препарата.
Также пока не одобрена индийская вакцина Covaxin (закуплено около 560 млн доз).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
В США с ноября планируют ослабить ограничения на въезд для вакцинированных иностранцев, сообщали в Белом доме. Ослабление ограничений, в частности, касается поездок граждан Великобритании и стран Евросоюза. Иностранцы при въезде должны будут предъявить документы, доказывающие вакцинацию от COVID-19, и отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не позже, чем за 72 часа до отъезда.
Вакцина "Спутник V" (регистрационное наименование – "Гам-КОВИД-Вак") была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 27 сентября августа этого года препарат "Спутник V" одобрили для использования в 70 странах.
Вакцину "Спутник V" критиковало научное сообщество, так как ее зарегистрировали до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. В журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности на уровне 91,6%.
ВОЗ в середине сентября 2021 года приостановила сертификацию российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", так как во время инспекции на одной из фабрик, которая составляет часть производства вакцины, было обнаружено, что эта фабрика "не соответствует новым правилам наилучшей практики производства".