Российской делегации в ПАСЕ запретили свободно передвигаться по Страсбургу – Гончаренко

По его словам, россиянам запретили свободно передвигаться по Страсбургу – только из гостиницы в здание ПАСЕ.

"Причина – россияне не привиты признанными в Европе вакцинами [от коронавируса]. Повторяется ситуация с летней сессией ПАСЕ, когда российская делегация тоже не приехала из-за условия при приезде в Страсбург присутствовать только на заседаниях ассамблеи", – написал Гончаренко.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя в Telegram решение ПАСЕ, призвал отказаться от участия в осенней сессии.

"Российской делегации на сессии ПАСЕ запретили свободное перемещение по Страсбургу в связи с тем, что ЕС не признает вакцинацию российским препаратом "Спутник V". Это несправедливое решение прежде всего по отношению к нашим гражданам. Они избрали своих депутатов, которые представляют их интересы, интересы страны", – написал Володин.