В Украину прибыла мониторинговая миссия ПАСЕ

Цель миссии – проверить способность Украины выполнять свои обязательства. Речь идет о мониторинге реформ судебной власти и децентрализации, избирательной реформы, успехах в борьбе с коррупцией, о положении нацменьшинств и языковой политике в стране.

Отмечается, что в последнем промежуточном отчете Украину признали страной, которая достигает успехов в попытке выполнить возложенные на себя обязательства, но и указали на определенные недостатки в сфере реформирования судебной системы и системы правосудия, а также умеренные результаты в борьбе с коррупцией.

В мониторинговую миссию вошли два депутата – члена ПАСЕ: Биргир Тораринссон из Исландии от Европейской народной партии и Альфред Хэер из Швейцарии от "Альянса либералов и демократов Европы".

Представители миссии встретились с членами постоянной делегации Украины в ПАСЕ и ее главой Марией Мезенцевой. По словам Мезенцевой, у украинских политиков получился продуктивный диалог с иностранными коллегами, сообщили в пресс-службе партии "Слуга народа".

"Украина продемонстрировала весомый прогресс в выполнении как новых обязательств, так и постоянных, которые мы брали на себя еще в 1995 году, когда страна вступала в Совет Европы. Надеемся на положительные заключения и отчет, который будет вынесен на рассмотрение ассамблеи в январе 2022 года", – сообщила она.

Члены мониторинговой миссии ПАСЕ планируют встретиться с председателями ряда парламентских комитетов, в частности по вопросам свободы слова, антикоррупционной политики, государственного строительства и правовой политики.

Всего за время визита миссия проведет более 20 встреч с представителями Верховной Рады, Кабмина, Офиса генпрокурора, уполномоченным по правам человека, САП, НАБУ, ГБР, а также представителями гражданского общества.