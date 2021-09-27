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Байден в прямом эфире получил третью дозу вакцины от коронавируса. Видео

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Байдену снова сделали прививку в прямом эфире
Байдену снова сделали прививку в прямом эфире
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден 27 сентября получил третью (бустерную) дозу вакцины от коронавирусной инфекции, процедуру транслировали онлайн на YouTube-канале Белого дома.

Запись в Twitter опубликовал телеканал ABC News

"Бустеры важны, но самое главное, что нам нужно сделать, – это вакцинировать больше людей", – сказал Байден перед получением прививки.

Он отметил, что около 23% американцев, подлежащих вакцинации, не сделали ни одной прививки. По мнению Байдена, это "явное меньшинство" наносит большой ущерб остальной части граждан страны. 

"Это пандемия невакцинированных. Вот почему я продвигаю требования о вакцинации везде, где только можно", – добавил глава Белого дома.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На фоне распространения штамма коронавируса "Дельта" некоторые страны начали вводить третью бустерную дозу вакцины свои гражданам, в частности, ИзраильГерманияБразилия и США.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призывал ввести мораторий на проведение ревакцинации от коронавирусной инфекции третьей дозой препаратов хотя бы до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать как минимум 10% населения во всех странах. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, США находятся на первом месте по заболеваемости COVID-19 в мире, в стране коронавирус подтвердили у 42,9 млн человек, более 688 тыс. умерли.

Массовая вакцинация в Соединенных Штатах началась 14 декабря. 13 мая в стране началась вакцинация детей в возрасте 12–15 летВ США прививают препаратами Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, полностью вакцинировали 183,7 млн американцев (55,3% всего населения).

Первую дозу вакцины от COVID-19 Байден получил 21 декабря 2020 года, вторую – 11 января 2020-го. Оба раза процедуру транслировали в прямом эфире. Байден прививался вакциной от Pfizer и BioNTech.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Джо Байден, вакцинация, вакцина, прививки, BioNTech, Pfizer
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