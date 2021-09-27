Байден в прямом эфире получил третью дозу вакцины от коронавируса. Видео

Запись в Twitter опубликовал телеканал ABC News.

"Бустеры важны, но самое главное, что нам нужно сделать, – это вакцинировать больше людей", – сказал Байден перед получением прививки.

Он отметил, что около 23% американцев, подлежащих вакцинации, не сделали ни одной прививки. По мнению Байдена, это "явное меньшинство" наносит большой ущерб остальной части граждан страны.

"Это пандемия невакцинированных. Вот почему я продвигаю требования о вакцинации везде, где только можно", – добавил глава Белого дома.