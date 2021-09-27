В Украине 97% госпитализированных с COVID-19 или подозрением на него не вакцинированы – Шмыгаль

Шмыгаль сообщил, что в Украине заняты 16,7 тыс. койко-мест в больницах для пациентов с COVID-19 Фото: kmu.gov.ua

"На сегодня в стране 94 540 активных больных. Кроватей, занятых больными с COVID-19 и пациентами с подозрением на коронавирусную болезнь, – 16 706, причем только 3% коек заняты вакцинированными гражданами", – сообщили в пресс-службе, ссылаясь на слова Шмыгаля.

В целом в стране для пациентов с COVID-19 предусмотрено 90 тыс. койко-мест, сейчас готовы 45 тыс., 97% из которых обеспечены кислородом.

"Еще столько же могут развернуть дополнительно в любой момент в случае необходимости", – добавили в пресс-службе.