Кабмин должен предложить меры для борьбы с подделкой результатов ПЦР-тестов и COVID-сертификатов – совещание у Зеленского

Также правительство должно разработать комплекс мер для контроля за выполнением "всех необходимых мероприятий украинцами и иностранными гражданами, которые въезжают в Украину из-за границы".

"Главных врачей медицинских учреждений, где зафиксированы нарушения, и туристические агентства, которые способствуют получению поддельных сертификатов и тестов, должны привлекать к ответственности", – говорится в сообщении.