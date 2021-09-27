В Украине открыто 300 уголовных производств из-за подделки COVID-сертификатов

"Во-первых, внесение любой информации в электронную систему здравоохранения можно отследить. То есть мы можем посмотреть, какой врач внес ту или иную запись. И поверьте, когда пациент находится на кровати палаты интенсивной терапии или реанимации, он расскажет, вакцинирован ли он или у него куплен сертификат и кто ему это сделал. Поэтому такая информация рано или поздно станет известной, по крайней мере, медицинским работникам, правоохранительным органам и так далее", – подчеркнул Кузин.
По его словам, Министерство здравоохранения получает сообщения о потенциальных ресурсах, где можно купить поддельный сертификат, и вместе с МВД, Службой безопасности Украины и Минцифры проверяет эту информацию.
"Сейчас уже ведется около 300 уголовных производств по этим случаям. На прошлой неделе было несколько обысков по туристическим агентствам, которые продавали так называемый полный комплект: сам тур, полис медицинского страхования, сертификат о пройденном ПЦР-тесте до вылета и плюс тест по дате возвращения из страны, из которой человек возвращался", – сказал главный санврач.
Он также добавил, что Минздрав инициировал внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс с целью повышения ответственности за подделку документов о вакцинации, сертификатов и внесение ложных данных в электронную систему здравоохранения.
29 июня Кабмин утвердил порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине. Кроме международных и внутренних COVID-сертификатов, в Украине будут использовать иностранные сертификаты, выданные уполномоченными учреждениями государств, с которыми Украина заключила международный договор о взаимном признании.
27 августа стало известно, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении "Дія", теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие две дозы вакцины против коронавируса. По данным Минцифры на 13 сентября, цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19 в приложении "Дія" сгенерировали более 600 тыс. украинцев.
В сентябре в Украине ввели "зеленый" внутренний сертификат о полной вакцинации от COVID-19 и "желтый" сертификат о получении первой дозы препарата против коронавируса. Как сообщали в Минздраве, срок действия "желтого" сертификата составляет 120 дней с момента прививки, "зеленого" – 365 дней.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко допускал 15 сентября, что подделка COVID-сертификата в Украине возможна, так же как и обычного паспорта гражданина. По мнению Ляшко, в электронном варианте это сделать будет невозможно, но "есть вопросы по бумажным формам".
В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.
Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.