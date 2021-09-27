В Украине открыто 300 уголовных производств из-за подделки COVID-сертификатов

Кузин: Поверьте, когда пациент находится на кровати интенсивной терапии или реанимации, он расскажет, вакцинирован ли он или у него куплен сертификат Фото: uacrisis.org

"Во-первых, внесение любой информации в электронную систему здравоохранения можно отследить. То есть мы можем посмотреть, какой врач внес ту или иную запись. И поверьте, когда пациент находится на кровати палаты интенсивной терапии или реанимации, он расскажет, вакцинирован ли он или у него куплен сертификат и кто ему это сделал. Поэтому такая информация рано или поздно станет известной, по крайней мере, медицинским работникам, правоохранительным органам и так далее", – подчеркнул Кузин.

По его словам, Министерство здравоохранения получает сообщения о потенциальных ресурсах, где можно купить поддельный сертификат, и вместе с МВД, Службой безопасности Украины и Минцифры проверяет эту информацию.

"Сейчас уже ведется около 300 уголовных производств по этим случаям. На прошлой неделе было несколько обысков по туристическим агентствам, которые продавали так называемый полный комплект: сам тур, полис медицинского страхования, сертификат о пройденном ПЦР-тесте до вылета и плюс тест по дате возвращения из страны, из которой человек возвращался", – сказал главный санврач.

Он также добавил, что Минздрав инициировал внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс с целью повышения ответственности за подделку документов о вакцинации, сертификатов и внесение ложных данных в электронную систему здравоохранения.