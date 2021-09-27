СБУ заблокировала очередную схему подделки международных свидетельств о вакцинации против COVID-19

Мужчине, который, по данным следствия, является организатором схемы, сообщили о подозрении Фото: ssu.gov.ua

По данным следствия, схему организовал житель Ивано-Франковской области с жительницей соседнего региона.

"Свой "офис" они обустроили в помещении одного из туристических агентств, где арендовали кабинет. По данным следствия, злоумышленники создавали копии бланков свидетельств о вакцинации на компьютере, распечатывали их, заполняли и заверяли поддельными печатями. "Заказ" отправляли через почтовых операторов, постоянно меняя учредительные данные", – говорится в сообщении.

Как пишет пресс-служба, свою деятельность злоумышленники начали в начале года, стоимость одного поддельного документа составляла 1600 грн, а еженедельная "прибыль" – более 30 тыс. грн.

"Для большей достоверности на подделках отмечалось, что они якобы выданы частными и государственными медицинскими учреждениями Киевской, Волынской, Винницкой и Черновицкой областей. Установлено, что участники преступной сделки подыскивали клиентов через туристическое агентство: ими были не только жители Украины, но и иностранцы – граждане Российской Федерации и Республики Молдова", – сообщили в СБУ.

Во время обысков правоохранители обнаружили черновые записи с "клиентской" базой, поддельные справки о негативных результатах ПЦР-тестов на коронавирус, фейковые результаты лабораторных исследований и "международные свидетельства о вакцинации".

Жителю Ивано-Франковской области сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).