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СБУ заблокировала очередную схему подделки международных свидетельств о вакцинации против COVID-19

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Мужчине, который, по данным следствия, является организатором схемы, сообщили о подозрении
Мужчине, который, по данным следствия, является организатором схемы, сообщили о подозрении
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины заблокировала схему фальсификации и продажи международных свидетельств о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 27 сентября.

По данным следствия, схему организовал житель Ивано-Франковской области с жительницей соседнего региона.

"Свой "офис" они обустроили в помещении одного из туристических агентств, где арендовали кабинет. По данным следствия, злоумышленники создавали копии бланков свидетельств о вакцинации на компьютере, распечатывали их, заполняли и заверяли поддельными печатями. "Заказ" отправляли через почтовых операторов, постоянно меняя учредительные данные", – говорится в сообщении.

Как пишет пресс-служба, свою деятельность злоумышленники начали в начале года, стоимость одного поддельного документа составляла 1600 грн, а еженедельная "прибыль" – более 30 тыс. грн.

"Для большей достоверности на подделках отмечалось, что они якобы выданы частными и государственными медицинскими учреждениями Киевской, Волынской, Винницкой и Черновицкой областей. Установлено, что участники преступной сделки подыскивали клиентов через туристическое агентство: ими были не только жители Украины, но и иностранцы – граждане Российской Федерации и Республики Молдова", – сообщили в СБУ.

Во время обысков правоохранители обнаружили черновые записи с "клиентской" базой, поддельные справки о негативных результатах ПЦР-тестов на коронавирус, фейковые результаты лабораторных исследований и "международные свидетельства о вакцинации".

Жителю Ивано-Франковской области сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Контекст:

Министр здравоохранения Виктор Ляшко допускал 15 сентября, что подделка COVID-сертификата в Украине возможна, так же как и обычного паспорта гражданина. По мнению Ляшко, в электронном варианте это сделать будет невозможно, но "есть вопросы по бумажным формам".

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

Главный санврач Игорь Кузин 27 сентября сообщал, что в Украине открыто около 300 уголовных производств из-за подделки COVID-сертификатов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, COVID-сертификат
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