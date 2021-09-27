Пик заболеваемости COVID-19 в Украине Минздрав ожидает в ноябре

"Раньше мы действительно считали, что пиковый уровень нагрузки на систему здравоохранения придется на ноябрь – декабрь этого года. Сейчас мы видим, что почти по всем прогнозам такие пиковые нагрузки могут быть раньше. То, что мы видим точно, – пиковые нагрузки будут однозначно приходиться на ноябрь. Но будут ли они затрагивать октябрь, будут ли оттягиваться на декабрь – пока сказать трудно", – сказал Кузин.

Он отметил, что пиковые нагрузки можно оттянуть во времени исключительно путем иммунизации населения.

"Нужно выбрать себе пункт вакцинации, выбрать тот препарат, которым хотите прививаться, и провакцинироваться. Сейчас Минздрав максимально сократил интервалы введения между двумя дозами вакцины. Это сделано для того, чтобы как можно больше людей было охвачено прививками именно до начала эпидемического подъема заболеваемости", – подчеркнул главный санврач.