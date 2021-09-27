Пик заболеваемости COVID-19 в Украине Минздрав ожидает в ноябре

"Раньше мы действительно считали, что пиковый уровень нагрузки на систему здравоохранения придется на ноябрь – декабрь этого года. Сейчас мы видим, что почти по всем прогнозам такие пиковые нагрузки могут быть раньше. То, что мы видим точно, – пиковые нагрузки будут однозначно приходиться на ноябрь. Но будут ли они затрагивать октябрь, будут ли оттягиваться на декабрь – пока сказать трудно", – сказал Кузин.
Он отметил, что пиковые нагрузки можно оттянуть во времени исключительно путем иммунизации населения.
"Нужно выбрать себе пункт вакцинации, выбрать тот препарат, которым хотите прививаться, и провакцинироваться. Сейчас Минздрав максимально сократил интервалы введения между двумя дозами вакцины. Это сделано для того, чтобы как можно больше людей было охвачено прививками именно до начала эпидемического подъема заболеваемости", – подчеркнул главный санврач.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил Кузин 4 августа. Летом и в начале осени в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, с 9 сентября показатель превысил 3 тыс. 16 сентября количество новых случаев впервые с мая превысило 6 тыс. 23 сентября в Украине подтвердили более 9 тыс. новых случаев.
За минувшие сутки в стране зафиксировали 3007 случаев коронавируса.
В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.