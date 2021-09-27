В Украине от COVID-19 привились уже более 70% педагогов – Шмыгаль

Шмыгаль рассказал о количестве вакцинированных от коронавируса педагогов Фото: EPA

"Желательно, чтобы было вакцинировано двумя дозами 70% работников министерств и центральных органов исполнительной власти. Например, в Министерстве обороны прививки двумя дозами уже получили 84% работников, в Министерстве внутренних дел – 68%. Глава государства назвал это хорошими показателями", – говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что "аналогичных показателей" хотят достичь и среди педагогов.

"Педагоги активно прививаются. Уже более 70% работников учебных заведений получили прививки", – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.