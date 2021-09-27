За сутки в Украине от COVID-19 вакцинировали более 37 тыс. человек

Одну дозу получили 21 836 человек, полностью иммунизированы 15 317 человек.

По данным Минздрава, в воскресенье прививки от коронавируса делали 308 мобильных бригад, а также в 1119 пунктах и 357 центрах вакцинации.

С начала прививочной кампании привит 6 781 527 человек, из них получили одну дозу 6 781 525 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 5 458 838 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 12 240 363 прививки.