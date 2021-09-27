Регулятор ЕС начал рассматривать заявку на разрешение третьей дозы вакцины от коронавируса Moderna

Компания подала заявку на разрешение введения бустерной дозы вакцины через шесть месяцев после полного курса из двух прививок людям в возрасте 12 лет и старше.

Комитет EMA по лекарствам для человека проведет ускоренную оценку данных, включая результаты продолжающегося клинического испытания.

9 сентября европейский регулятор начал рассматривать заявку о разрешении на введение бустерной дозы вакцины от коронавируса Comirnaty, разработанной Pfizer/BioNTech, для людей в возрасте от 16 лет через полгода после завершения полного курса иммунизации.