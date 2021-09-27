ГОРДОН
 
 
МИР

Регулятор ЕС начал рассматривать заявку на разрешение третьей дозы вакцины от коронавируса Moderna

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Заявку компании Moderna начали рассматривать 27 сентября
Заявку компании Moderna начали рассматривать 27 сентября
Фото: EPA

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало оценку применения бустерной (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса Spikevax производства фирмы Moderna. Об этом пресс-служба EMA сообщила 27 сентября.

Компания подала заявку на разрешение введения бустерной дозы вакцины через шесть месяцев после полного курса из двух прививок людям в возрасте 12 лет и старше.

Комитет EMA по лекарствам для человека проведет ускоренную оценку данных, включая результаты продолжающегося клинического испытания.

9 сентября европейский регулятор начал рассматривать заявку о разрешении на введение бустерной дозы вакцины от коронавируса Comirnaty, разработанной Pfizer/BioNTech, для людей в возрасте от 16 лет через полгода после завершения полного курса иммунизации.

Контекст:

9 августа компания BioNTech, которая вместе с Pfizer разработала вакцину от коронавируса, заявила, что для поддержания наивысшего уровня защиты от COVID-19 на фоне появления новых штаммов коронавируса может потребоваться третья доза вакциныReuters писало, что Moderna также заявила о возможной потребности в бустерных дозах – с учетом того, что "Дельта"-штамм выявили у полностью вакцинированных людей.

На фоне распространения штамма коронавируса "Дельта" некоторые страны начали вводить третью бустерную дозу вакцины свои гражданам, в частности, ИзраильГерманияБразилия, США, Великобритания и другие страны.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 8 сентября призвал продлить мораторий на проведение ревакцинации от коронавирусной инфекции третьей дозой препаратов как минимум до конца года, чтобы позволить каждой стране иммунизировать как минимум 40% своего населения. В то же время глава ВОЗ отмечал, что третья доза препарата от COVID-19 может быть необходима для людей, у которых не сформировался достаточный иммунный ответ после первичной вакцинации или у которых прекратилась выработка антител.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: вакцинация, Евросоюз, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Moderna
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Как же красиво", "Внимание привлечь удалось". Анита Луценко оголилась с призывом вовремя проходить обследование груди
"Как же красиво", "Внимание привлечь удалось". Анита Луценко оголилась с призывом вовремя проходить обследование груди
  "Как я буду все это вытягивать?" Певица Лама рассказала, почему не будет рожать детей
  "Как я буду все это вытягивать?" Певица Лама рассказала, почему не будет рожать детей
Звезда сериала "Девчонки" Лина Данэм тайно вышла замуж – СМИ
Звезда сериала "Девчонки" Лина Данэм тайно вышла замуж – СМИ
  Первый муж Горовой рассказал, как отреагировал на ее роман с Потапом
  Первый муж Горовой рассказал, как отреагировал на ее роман с Потапом
Александр Ширвиндт заявил, что покидает пост худрука Московского театра сатиры
Александр Ширвиндт заявил, что покидает пост худрука Московского театра сатиры
27 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
27 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
"Верю, что ледяная вода сжигает жир. Рыбаки в ужасе". Накануне госпитализации Гузеева поплавала в море в оккупированном Крыму
"Верю, что ледяная вода сжигает жир. Рыбаки в ужасе". Накануне госпитализации Гузеева поплавала в море в оккупированном Крыму
Беременную невесту 19-летнего победителя "Голосу країни" Сасанчина госпитализировали после того, как она потеряла сознание
Беременную невесту 19-летнего победителя "Голосу країни" Сасанчина госпитализировали после того, как она потеряла сознание
"Все это напоминает тюрьму". Бывший сотрудник службы охраны рассказал, как с их помощью отец Спирс организовал многолетнюю слежку за певицей
"Все это напоминает тюрьму". Бывший сотрудник службы охраны рассказал, как с их помощью отец Спирс организовал многолетнюю слежку за певицей
День учителя: особенности и традиции праздника
День учителя: особенности и традиции праздника
  "Больно не было. Даже приятно". Зарицкая призналась, что сделала пирсинг в интимном месте
  "Больно не было. Даже приятно". Зарицкая призналась, что сделала пирсинг в интимном месте
"Сочная", "Идеальная". Брежнева позировала без бюстгальтера и показала грудь крупным планом
"Сочная", "Идеальная". Брежнева позировала без бюстгальтера и показала грудь крупным планом
"Наш мальчик поправляется". Избитому сотрудником УГО танцору Дорофеевой вставили в голову титановую пластину. Фото
"Наш мальчик поправляется". Избитому сотрудником УГО танцору Дорофеевой вставили в голову титановую пластину. Фото
  "У него от легких остались кусочки". Козловский озвучил причину смерти своего отца
  "У него от легких остались кусочки". Козловский озвучил причину смерти своего отца
"Наверное, больно было". В сети обсуждают фото падающей с высоты Мейхер
"Наверное, больно было". В сети обсуждают фото падающей с высоты Мейхер
  "Пыталась скрыть, что знаю". Соловий объяснила, почему не поздравила своего продюсера Вакарчука с рождением первенца
  "Пыталась скрыть, что знаю". Соловий объяснила, почему не поздравила своего продюсера Вакарчука с рождением первенца
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Очень красивая". Доктор Комаровский показал свою жену
"Очень красивая". Доктор Комаровский показал свою жену
"Как повзрослела", "Красотка". В сети появилось фото дочери Кличко
"Как повзрослела", "Красотка". В сети появилось фото дочери Кличко
"Три девочки – одно лицо". Тимошенко показала фото с дочкой и пятилетней внучкой Евой
"Три девочки – одно лицо". Тимошенко показала фото с дочкой и пятилетней внучкой Евой
"Решил отшлепать?", "Настя стала очень вульгарная". Каменских в бикини страстно оттопырила перед Потапом пятую точку
"Решил отшлепать?", "Настя стала очень вульгарная". Каменских в бикини страстно оттопырила перед Потапом пятую точку
  Ахмадов после развода снял Билык в новом клипе с молодым певцом. Видео
Ахмадов после развода снял Билык в новом клипе с молодым певцом. Видео
"Как всегда голая". Волочкова позировала в купели перед камерой
"Как всегда голая". Волочкова позировала в купели перед камерой
"Птица дивная", "Сколько можно уродовать Мерьем?" Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в экстравагантном образе
"Птица дивная", "Сколько можно уродовать Мерьем?" Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в экстравагантном образе
"А Марийка будет в 40". Горбунов попросил Осадчую родить дочь, телеведущая ответила
"А Марийка будет в 40". Горбунов попросил Осадчую родить дочь, телеведущая ответила
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS