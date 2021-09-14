В Великобритании начинают прививать третьей дозой COVID-вакцины

Третью дозу будут предлагать людям старше 50 лет, тем, кто находится в домах престарелых, а также работникам области здравоохранения и социальной помощи.

Предпочтение для бустерного укола отдается мРНК-вакцинам – Pfizer или Moderna. Те, кто не может вакцинироваться мРНК-вакциной из-за аллергии, могут привиться AstraZeneca.

Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации Великобритании добавил, что третью дозу не следует вводить раньше, чем через шесть месяцев после того, как человек получил вторую прививку.