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После объявления "желтой" зоны количество привитых первой дозой COVID-вакцин выросло на 25% – Минздрав

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В Украине сделали 12,3 млн прививок
В Украине сделали 12,3 млн прививок
Фото: EPA

27 сентября в Украине прививки от коронавирусной инфекции получили 119 378 человек. Об этом 28 сентября в Facebook сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Одну дозу получили 70 004 человека, полностью иммунизированы 49 374 человека.

"С момента объявления "желтого" уровня эпидопасности количество введения первых доз вакцины от COVID-19 выросло почти на 25%", – отметили в министерстве.

По данным Минздрава, в воскресенье прививки от коронавируса делали 896 мобильных бригад, а также в 2971 пункте и 344 центрах вакцинации.

С начала прививочной кампании привит 6 851 531 человек, из них получили одну дозу 6 851 529 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 5 508 212 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделана 12 359 741 прививка.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1958015677694861

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

Теги: Украина, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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