После объявления "желтой" зоны количество привитых первой дозой COVID-вакцин выросло на 25% – Минздрав

Одну дозу получили 70 004 человека, полностью иммунизированы 49 374 человека.

"С момента объявления "желтого" уровня эпидопасности количество введения первых доз вакцины от COVID-19 выросло почти на 25%", – отметили в министерстве.

По данным Минздрава, в воскресенье прививки от коронавируса делали 896 мобильных бригад, а также в 2971 пункте и 344 центрах вакцинации.

С начала прививочной кампании привит 6 851 531 человек, из них получили одну дозу 6 851 529 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 5 508 212 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделана 12 359 741 прививка.