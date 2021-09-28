После объявления "желтой" зоны количество привитых первой дозой COVID-вакцин выросло на 25% – Минздрав

Одну дозу получили 70 004 человека, полностью иммунизированы 49 374 человека.
"С момента объявления "желтого" уровня эпидопасности количество введения первых доз вакцины от COVID-19 выросло почти на 25%", – отметили в министерстве.
По данным Минздрава, в воскресенье прививки от коронавируса делали 896 мобильных бригад, а также в 2971 пункте и 344 центрах вакцинации.
С начала прививочной кампании привит 6 851 531 человек, из них получили одну дозу 6 851 529 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 5 508 212 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделана 12 359 741 прививка.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.