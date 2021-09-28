В шести областях более 40% школ находятся на дистанционном обучении – Минобразования Украины

На дистанционном обучении в Украине сейчас находятся несколько тысяч школ Фото: depositphotos.com

Лидерами по вакцинации педагогов являются Киев, Сумская, Луганская, Донецкая, Харьковская и Черкасская области.

"Но сегодня у нас есть области, в которых самое большое количество школ на дистанционной форме обучения. Это Львовская, Винницкая, Одесская, Ровенская, Ивано-Франковская и Волынская области. Эти шесть областей сегодня под пристальным контролем, потому что в более 40% школ там обучение проходит в дистанционной форме", – сказала Роговая.

Она сообщала, что на дистанционном обучении в целом по Украине находится около 3300 школ.