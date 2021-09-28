В шести областях более 40% школ находятся на дистанционном обучении – Минобразования Украины

Лидерами по вакцинации педагогов являются Киев, Сумская, Луганская, Донецкая, Харьковская и Черкасская области.
"Но сегодня у нас есть области, в которых самое большое количество школ на дистанционной форме обучения. Это Львовская, Винницкая, Одесская, Ровенская, Ивано-Франковская и Волынская области. Эти шесть областей сегодня под пристальным контролем, потому что в более 40% школ там обучение проходит в дистанционной форме", – сказала Роговая.
Она сообщала, что на дистанционном обучении в целом по Украине находится около 3300 школ.
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 28 сентября в Украине первую дозу вакцины получили 6,9 млн человек, а 5,5 млн получили вторую и завершили иммунизацию.
С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
С 23 сентября в Украине был введен "желтый" уровень эпидемической опасности по всей территории страны.
Согласно постановлению Кабмина, в случае выхода региона из "зеленой" зоны эпидемической опасности должны быть вакцинированы более 80% педагогов, чтобы образовательное учреждение продолжило работу.
9 сентября главный санврач Украины Виктор Кузин заявил, что Минздрав пересмотрит норму о 80% вакцинированных педагогов для продолжения очного обучения.
22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что министерство здравоохранения предложило ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций.
27 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что вакцинацию прошли более 70% работников учебных заведений.