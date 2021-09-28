В партии "Наш край" заявили, что детей в Украине лишают доступа к образованию

Сергей Шахов: Власть использует эпидемическую ситуацию в стране как формальный повод для того, чтобы закрыть учебные заведения на весь период отопительного сезона Фото: nashkray.org

"Власть использует эпидемическую ситуацию в стране как формальный повод для того, чтобы закрыть учебные заведения на весь период отопительного сезона. Ведь по новым тарифам от "Нафтогазу" стоимость тепла для бюджетных учреждений выросла в несколько раз. С октября школам и детсадам будут продавать газ по 24 гривны за кубометр. В то же время средства на компенсацию этого подорожания отсутствуют как в местных, так и в государственном бюджетах. Их вообще не предусмотрели. Поэтому, похоже, власть и не планировала очной работы образовательных учреждений. А для общин закрытие школ – чуть ли не единственный способ "сэкономить" на отоплении", – считает нардеп.

Политик подчеркнул, что таким образом власть лишает детей конституционного права на образование, делая виноватыми учителей в провале прививочной кампании.

"Опыт прошлого года показал, что дистанционное обучение не позволяет обеспечить надлежащий уровень знаний школьников. Мы все были свидетелями исторически ужасных результатов ВНО. С 23 сентября по всей территории Украины введен "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Правительство, прекрасно зная ситуацию с вакцинацией населения, выставляет норму, что на дистанционную форму будут переведены школы, в которых менее 80% вакцинированных работников образования. Это – две трети школ в стране. Ведь из 1 миллиона 370 тысяч работников образования одну дозу прививки получили 48%, а полностью вакцинировались двумя дозами всего 37%", – рассказал Шахов.

В партии "Наш край" добавили, что власть должна перестать манипулировать информацией о закрытии школ и признать свой провал в подготовке к отопительному сезону, уменьшить тариф на газ или предусмотреть компенсацию роста тарифов на тепло, чтобы школы могли работать в обычном режиме.

"Также партия требует от правительства перестать обвинять учителей в собственном провале кампании по вакцинации. Ведь на самом деле говорить о коллективном иммунитете можно только при условии вакцинации не менее 80% всех украинцев, а не только учителей", – подчеркнули в политической силе.