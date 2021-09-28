В партии "Наш край" заявили, что детей в Украине лишают доступа к образованию

"Власть использует эпидемическую ситуацию в стране как формальный повод для того, чтобы закрыть учебные заведения на весь период отопительного сезона. Ведь по новым тарифам от "Нафтогазу" стоимость тепла для бюджетных учреждений выросла в несколько раз. С октября школам и детсадам будут продавать газ по 24 гривны за кубометр. В то же время средства на компенсацию этого подорожания отсутствуют как в местных, так и в государственном бюджетах. Их вообще не предусмотрели. Поэтому, похоже, власть и не планировала очной работы образовательных учреждений. А для общин закрытие школ – чуть ли не единственный способ "сэкономить" на отоплении", – считает нардеп.
Политик подчеркнул, что таким образом власть лишает детей конституционного права на образование, делая виноватыми учителей в провале прививочной кампании.
"Опыт прошлого года показал, что дистанционное обучение не позволяет обеспечить надлежащий уровень знаний школьников. Мы все были свидетелями исторически ужасных результатов ВНО. С 23 сентября по всей территории Украины введен "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Правительство, прекрасно зная ситуацию с вакцинацией населения, выставляет норму, что на дистанционную форму будут переведены школы, в которых менее 80% вакцинированных работников образования. Это – две трети школ в стране. Ведь из 1 миллиона 370 тысяч работников образования одну дозу прививки получили 48%, а полностью вакцинировались двумя дозами всего 37%", – рассказал Шахов.
В партии "Наш край" добавили, что власть должна перестать манипулировать информацией о закрытии школ и признать свой провал в подготовке к отопительному сезону, уменьшить тариф на газ или предусмотреть компенсацию роста тарифов на тепло, чтобы школы могли работать в обычном режиме.
"Также партия требует от правительства перестать обвинять учителей в собственном провале кампании по вакцинации. Ведь на самом деле говорить о коллективном иммунитете можно только при условии вакцинации не менее 80% всех украинцев, а не только учителей", – подчеркнули в политической силе.
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 28 сентября в Украине первую дозу вакцины получили 6,9 млн человек, а 5,5 млн получили вторую прививку и завершили иммунизацию.
С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
С 23 сентября в Украине был введен "желтый" уровень эпидемической опасности по всей территории страны.
Согласно постановлению Кабмина, в случае выхода региона из "зеленой" зоны эпидемической опасности должны быть вакцинированы более 80% педагогов, чтобы образовательное учреждение продолжило работу. В регионах, которые попадут в "красную" зону карантина, смогут работать только те учебные учреждения, где вакцинированы 100% коллектива.
9 сентября главный санврач Украины Виктор Кузин заявил, что Минздрав пересмотрит норму о 80% вакцинированных педагогов для продолжения очного обучения.
22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что министерство здравоохранения предложило ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций.
27 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что вакцинацию прошли более 70% работников учебных заведений.