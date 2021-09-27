Минздрав Украины призвал временно отстранять руководителей медучреждений, сотрудников которых подозревают в подделке документов о вакцинации

"Сейчас в отношении ряда врачей открыты уголовные производства по факту подделки документов, удостоверяющих проведение вакцинации. Мы официально направим представления к владельцам учреждений здравоохранения, где работают эти врачи, – объединенным территориальным общинам – с просьбой отстранить от работы руководителей этих учреждений на время следствия. Убеждены, что руководители должны нести персональную ответственность за то, что происходит в их больницах", – заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Если следствие подтвердит непричастность главврача к фальсификации, его восстановят в должности, отметили в пресс-службе.

"В случае повторного нарушения Минздрав будет инициировать аннулирование лицензии учреждения здравоохранения и разрыв контракта между учреждением и Национальной службой здоровья. Поэтому территориальная община будет финансировать учреждение здравоохранения самостоятельно", – говорится в сообщении.