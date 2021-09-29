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В Украине сделали почти 12,5 млн прививок от коронавируса

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Прививки от коронавируса делают в Украине с февраля
Прививки от коронавируса делают в Украине с февраля
Фото: ЕРА

28 сентября в Украине прививки от коронавирусной инфекции получили более 132 тыс. человек. Об этом 29 сентября проинформировало в Facebook Министерство здравоохранения.

"132 246 человек вакцинировано против COVID-19 за прошедшие сутки 28 сентября 2021 года. Одну дозу получили 75 188 человек, полностью иммунизированы 57 058 человек", – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, во вторник прививки делали 897 мобильных бригад, 3063 пункта и 345 центров вакцинации.

"С начала кампании по вакцинации привито 6 926 719 человек, из них получили одну дозу – 6 926 717 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 565 270 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 12 491 987 прививок", – рассказали в ведомстве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1958799887616440

Больше всего прививок сделали 28 сентября препаратом от Pfizer (68 458), отмечает Минздрав.

Сутками ранее в Украине сделали 119 тыс. прививок от COVID-19.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Теги: Министерство здравоохранения, вакцинация, украинцы, Минздрав, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки, Pfizer
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