В Украине сделали почти 12,5 млн прививок от коронавируса

Прививки от коронавируса делают в Украине с февраля Фото: ЕРА

"132 246 человек вакцинировано против COVID-19 за прошедшие сутки 28 сентября 2021 года. Одну дозу получили 75 188 человек, полностью иммунизированы 57 058 человек", – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, во вторник прививки делали 897 мобильных бригад, 3063 пункта и 345 центров вакцинации.

"С начала кампании по вакцинации привито 6 926 719 человек, из них получили одну дозу – 6 926 717 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 565 270 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 12 491 987 прививок", – рассказали в ведомстве.

Больше всего прививок сделали 28 сентября препаратом от Pfizer (68 458), отмечает Минздрав.

Сутками ранее в Украине сделали 119 тыс. прививок от COVID-19.