В Украине за сутки скончалось более 200 пациентов с COVID-19

В Украине подтвердили почти 10 тыс. новых инфицирований Фото: ЕРА

"В Украине зафиксировано 9666 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них у детей – 953, у медработников – 204). Также за прошедшие сутки госпитализировано 2855 человек, летальных случаев – 217, выздоровело – 3281 человек", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 6552 случаев COVID-19. Последний раз больше новых инфицирований, чем 28 сентября, фиксировали 29 апреля – 10 072. Рекордный показатель был 4 апреля – 20 341.

За последние 24 часа в стране сделали 92 829 тестов на коронавирус, из них методом ПЦР – 42 132.

Больше всего новых инфицирований обнаружили в Харьковской (976), Днепропетровской (787) и Донецкой (699) областях.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 411 622 случая коронавирусной инфекции, скончалось 56 080 пациентов с COVID-19, выздоровело 2 251 352 человека.