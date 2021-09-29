В Украине за сутки скончалось более 200 пациентов с COVID-19

"В Украине зафиксировано 9666 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них у детей – 953, у медработников – 204). Также за прошедшие сутки госпитализировано 2855 человек, летальных случаев – 217, выздоровело – 3281 человек", – говорится в сообщении.
Сутками ранее в стране подтвердили 6552 случаев COVID-19. Последний раз больше новых инфицирований, чем 28 сентября, фиксировали 29 апреля – 10 072. Рекордный показатель был 4 апреля – 20 341.
За последние 24 часа в стране сделали 92 829 тестов на коронавирус, из них методом ПЦР – 42 132.
Больше всего новых инфицирований обнаружили в Харьковской (976), Днепропетровской (787) и Донецкой (699) областях.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 411 622 случая коронавирусной инфекции, скончалось 56 080 пациентов с COVID-19, выздоровело 2 251 352 человека.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.
В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.