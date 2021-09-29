"До реанимации народ доходит очень быстро". Врач рассказала, чем симптомы COVID-19 сейчас отличаются от прошлогодних

COVID-19 сейчас часто начинается с симптомов обычной простуды, на более поздних стадиях появляются кашель и одышка Фото: depositphotos.com

Федорова написала, что сейчас коронавирусная болезнь быстро развивается, причем большинство больных не теряют обоняние и вкус.

"По сравнению с предыдущим годом отличие в том, что сидя дома, кушая витаминки, до реанимации народ доходит очень быстро и, что самое плохое, незаметно для себя самого и окружающих до последнего", – подчеркнула врач.

По словам Федоровой, болезнь начинается с першения в горле и насморка, симптомов обычной простуды, на более поздних стадиях появляются кашель и одышка.

"Температура не очень высокая (бывает 37,2–37,5, а поражение легких уже 70% и более), одышка появляется и нарастает резко, за считанные часы", – описала она.

При этом врач подчеркнула, что пишет о типичной сейчас картине заболевания, но не имеет в виду "Дельту" или еще какой-то конкретный штамм, поскольку возможности точно идентифицировать его все равно нет и "судя по клинике, это уже и не совсем классическая "Дельта", а нечто промутировавшее в который раз".

Она посоветовала в случае болезни показаться семейному врачу, пить противовоспалительное, промывать нос солевым раствором, пить много воды и не пытаться самостоятельно принимать антибиотики без решения врача.

Федорова также сообщила, что по состоянию на 27 сентября больница, которую она возглавляет, заполнена, реанимационных мест нет. Она подтвердила, что сейчас стали чаще болеть молодые люди, причем они не переносят болезнь легче.

"Можно ли заболеть повторно? Да. И третий раз – тоже. Уже и такие есть. И все три раза – подтверждение ПЦР", – добавила врач.