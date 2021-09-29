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"До реанимации народ доходит очень быстро". Врач рассказала, чем симптомы COVID-19 сейчас отличаются от прошлогодних

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COVID-19 сейчас часто начинается с симптомов обычной простуды, на более поздних стадиях появляются кашель и одышка
COVID-19 сейчас часто начинается с симптомов обычной простуды, на более поздних стадиях появляются кашель и одышка
Фото: depositphotos.com

Директор Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова заявила, что симптомы COVID-19 за год изменились. Об этом она написала в Facebook 27 сентября.

Федорова написала, что сейчас коронавирусная болезнь быстро развивается, причем большинство больных не теряют обоняние и вкус.

"По сравнению с предыдущим годом отличие в том, что сидя дома, кушая витаминки, до реанимации народ доходит очень быстро и, что самое плохое, незаметно для себя самого и окружающих до последнего", – подчеркнула врач.

По словам Федоровой, болезнь начинается с першения в горле и насморка, симптомов обычной простуды, на более поздних стадиях появляются кашель и одышка.

"Температура не очень высокая (бывает 37,2–37,5, а поражение легких уже 70% и более), одышка появляется и нарастает резко, за считанные часы", – описала она.

При этом врач подчеркнула, что пишет о типичной сейчас картине заболевания, но не имеет в виду "Дельту" или еще какой-то конкретный штамм, поскольку возможности точно идентифицировать его все равно нет и "судя по клинике, это уже и не совсем классическая "Дельта", а нечто промутировавшее в который раз".

Она посоветовала в случае болезни показаться семейному врачу, пить противовоспалительное, промывать нос солевым раствором, пить много воды и не пытаться самостоятельно принимать антибиотики без решения врача.

Федорова также сообщила, что по состоянию на 27 сентября больница, которую она возглавляет, заполнена, реанимационных мест нет. Она подтвердила, что сейчас стали чаще болеть молодые люди, причем они не переносят болезнь легче. 

"Можно ли заболеть повторно? Да. И третий раз – тоже. Уже и такие есть. И все три раза – подтверждение ПЦР", – добавила врач.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4911337748879370&id=100000095792295

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

По состоянию на 28 сентября в Украине подтвердили 2,4 млн случаев COVID-19, умерло 55,9 тыс. человек.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом и в начале осени в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, с 9 сентября показатель превысил 3 тыс. 16 сентября количество новых случаев впервые с мая превысило 6 тыс. 23 сентября в Украине подтвердили более 9 тыс. новых случаев.

Министерство здравоохранения Украины ожидает пик заболеваемости COVID-19 в стране в ноябре, заявил замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин в конце сентября.

Теги: Николаев, эпидемия, больница, лечение, болезнь, инфекция, врач, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, реанимация, коронавирус, Дельта
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