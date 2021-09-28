В детдоме в Луцке вспышка коронавируса, 17 детей попали в больницу

Детей с положительным результатом теста изолировали в больнице, но симптомы есть только у двоих заболевших Фото: depositphotos.com (иллюстративное фото)

По информации издания, в областной инфекционной больнице находятся 17 из 34 воспитанников учреждения. Больны также несколько работников.

По словам и.о. руководителя дома ребенка Виктора Максимюка, болезнь распространилась от сотрудников детдома.

"Протестировали методом ПЦР всех детей, хотя они и не имели клинических проявлений заболевания. Тех, у кого тест был положительным, вынуждены были изолировать в медучреждении. Но только двое из 17 детей имеют слегка повышенную температуру тела. Сегодня еще завершаем тестирование", – подчеркнул Максимюк.

Он отметил, что в учреждении на данный момент первую дозу прививки от коронавируса получили около 70% персонала, вакцинация продолжается.