Во Львове пятилетняя девочка пережила 80% поражения легких из-за COVID-19

В больнице говорят, что болезнь девочки сначала выглядела как обычная простуда. Но уже через три дня симптомы стремительно усложнились и ее госпитализировали. Из-за проблем с сердцем и дыханием ее даже думали подключать к ЭКМО.
Болезнь вызвала у нее двустороннюю полисегментарную пневмонию, сепсис, дыхательную, сердечно-сосудистую и полиорганную недостаточность, респираторный дистресс-синдром III степени. Легкие ребенка были поражены на 80%.
Девочку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 27 сентября ребенку стало лучше и ее смогли отключить от ИВЛ, чтобы девочка дышала самостоятельно.
"Утром экстубировали девочку, она может сама дышать, анализы улучшаются, и мы надеемся на победу над COVID-19", – сказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Вера Приймакова.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 27 сентября в стране подтвердили почти 2,4 млн случаев COVID-19, умерло 55,7 тыс. человек.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом и в начале осени в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, с 9 сентября показатель превысил 3 тыс. 16 сентября количество новых случаев впервые с мая превысило 6 тыс. 23 сентября в Украине подтвердили более 9 тыс. новых случаев.
Министерство здравоохранения Украины ожидает пик заболеваемости COVID-19 в стране в ноябре, заявил замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин в интервью "РБК-Украина", которое вышло 27 сентября.