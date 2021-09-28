Во Львове пятилетняя девочка пережила 80% поражения легких из-за COVID-19

В больнице говорят, что болезнь девочки сначала выглядела как обычная простуда Фото: depositphotos.com

В больнице говорят, что болезнь девочки сначала выглядела как обычная простуда. Но уже через три дня симптомы стремительно усложнились и ее госпитализировали. Из-за проблем с сердцем и дыханием ее даже думали подключать к ЭКМО.

Болезнь вызвала у нее двустороннюю полисегментарную пневмонию, сепсис, дыхательную, сердечно-сосудистую и полиорганную недостаточность, респираторный дистресс-синдром III степени. Легкие ребенка были поражены на 80%.

Девочку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 27 сентября ребенку стало лучше и ее смогли отключить от ИВЛ, чтобы девочка дышала самостоятельно.

"Утром экстубировали девочку, она может сама дышать, анализы улучшаются, и мы надеемся на победу над COVID-19", – сказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Вера Приймакова.