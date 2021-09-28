Четыре области Украины соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности – Минздрав

"Оранжевому" уровню соответствуют Донецкая, Тернопольская, Черкасская и Черновицкая области.

В Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях три дня подряд превышен 50-процентный уровень госпитализации пациентов с COVID-19.

В Черновицкой области превышен 65-процентный уровень заполненности койкомест в больницах с подведенным кислородом (67,1%).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 28 сентября в Украине подтвердили 2,4 млн случаев COVID-19, умерло 55,9 тыс. человек.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом и в начале осени в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, с 9 сентября показатель превысил 3 тыс. 16 сентября количество новых случаев впервые с мая превысило 6 тыс. 23 сентября в Украине подтвердили более 9 тыс. новых случаев.

Министерство здравоохранения Украины ожидает пик заболеваемости COVID-19 в стране в ноябре, заявил замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин в интервью "РБК-Украина", которое вышло 27 сентября.