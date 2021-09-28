Ученые выяснили, как влияет вакцинация от коронавируса на протекание беременности

Результаты исследования опубликовали в American Journal of Obstetrics and Gynecology в начале августа, 27 сентября на них в Facebook обратила внимание акушер-гинеколог Елена Березовская.

В исследовании приняли участие 1328 беременных женщин. 141 получила хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса до родов. Из вакцинированных 128 женщин были привиты мРНК-вакциной, 13 – вакциной на базе вирусного вектора. Исследование проводили в период с 1 марта по 4 июля 2021 года.

Врачи сравнили исход беременности вакцинированных и невакцинированных женщин. Как сказано в статье, в обеих группах показатели неблагоприятных исходов были схожи.

"Уровень мертворождений, пороков развития, смертности новорожденных, задержки роста плода, рождения детей с низким весом был одинаковым в обеих группах. Другими словами, прививки от коронавирусной инфекции не ухудшают протекание беременности. Прививание рекомендовано беременным женщинам, особенно в группе риска осложнений коронавирусной инфекции", – отметила Березовская.