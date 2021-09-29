В мире сделали 6,2 млрд прививок от COVID-19, лидирует Китай – Bloomberg

В Китае сделали более 2 млрд прививок от коронавируса Фото: ЕРА

Больше всего доз вакцин ввели на территории материкового Китая – 2,2 млрд. В пятерку стран-лидеров входят также Индия (877 млн), США (391 млн), Бразилия (233 млн) и Япония (161 млн).

Вакцинацию от коронавируса проводят в 184 странах и территориях.

В агентстве отметили, что 6,19 млрд доз вакцин достаточно для полной вакцинации 40,3% населения мира.

Страны и регионы с высокими доходами вакцинируются в 20 раз быстрее, чем страны с низкими доходами, пишет Bloomberg.