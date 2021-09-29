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В мире сделали 6,2 млрд прививок от COVID-19, лидирует Китай – Bloomberg

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В Китае сделали более 2 млрд прививок от коронавируса
В Китае сделали более 2 млрд прививок от коронавируса
Фото: ЕРА

В мире по состоянию на 29 сентября сделали 6,199 млрд прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Больше всего доз вакцин ввели на территории материкового Китая – 2,2 млрд. В пятерку стран-лидеров входят также Индия (877 млн), США (391 млн), Бразилия (233 млн) и Япония (161 млн).

Вакцинацию от коронавируса проводят в 184 странах и территориях.

В агентстве отметили, что 6,19 млрд доз вакцин достаточно для полной вакцинации 40,3% населения мира.

Страны и регионы с высокими доходами вакцинируются в 20 раз быстрее, чем страны с низкими доходами, пишет Bloomberg.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 28 сентября в мире подтвердили 232 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 4,75 млн пациентов с COVID-19.

Теги: США, Индия, Китай, Япония, Бразилия, вакцинация, инфекция, население, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, прививки
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