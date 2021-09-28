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В РФ за сутки от коронавируса умерло более 850 человек. Это новый максимум с начала эпидемии

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Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в РФ превысило 7,46 млн
Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в РФ превысило 7,46 млн
Фото: ЕРА

За сутки 27 сентября в России подтвердили 21 559 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщил специализированный сайт правительства РФ.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране превысило 7,46 млн. Почти 6,64 млн пациентов выздоровели.

С начала эпидемии в РФ скончался 205 531 человек с коронавирусом, в том числе 852 – за последние сутки. Показатель суточной смертности снова обновил рекорд. Предыдущее максимальное значение фиксировали 23 сентября, тогда за сутки умерло 828 пациентов.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Россия, согласно данным ВОЗ, находится на пятом месте в мире по числу случаев коронавирусной инфекции.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, эпидемия, рекорд, смертность, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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