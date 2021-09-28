В РФ за сутки от коронавируса умерло более 850 человек. Это новый максимум с начала эпидемии

Об этом сообщил специализированный сайт правительства РФ.
Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране превысило 7,46 млн. Почти 6,64 млн пациентов выздоровели.
С начала эпидемии в РФ скончался 205 531 человек с коронавирусом, в том числе 852 – за последние сутки. Показатель суточной смертности снова обновил рекорд. Предыдущее максимальное значение фиксировали 23 сентября, тогда за сутки умерло 828 пациентов.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
Россия, согласно данным ВОЗ, находится на пятом месте в мире по числу случаев коронавирусной инфекции.