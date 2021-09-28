В РФ за сутки от коронавируса умерло более 850 человек. Это новый максимум с начала эпидемии

Об этом сообщил специализированный сайт правительства РФ.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране превысило 7,46 млн. Почти 6,64 млн пациентов выздоровели.

С начала эпидемии в РФ скончался 205 531 человек с коронавирусом, в том числе 852 – за последние сутки. Показатель суточной смертности снова обновил рекорд. Предыдущее максимальное значение фиксировали 23 сентября, тогда за сутки умерло 828 пациентов.