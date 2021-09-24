В России установлен новый рекорд суточной смертности среди пациентов с COVID-19

Предыдущий рекорд составлял 820 умерших за 24 часа, он фиксировался в стране 25 августа и 22 сентября.
Всего с начала эпидемии в России скончалось 202 273 пациента с COVID-19.
За последние 24 часа в стране подтвердили 21 379 новых случаев коронавирусной инфекции, общее их число превышает 7,37 млн.
Среди регионов России худшая ситуация с COVID-19 наблюдается в Москве – более 1,6 млн инфицирований и более 28,6 тыс. умерших.
Отметим, что в статистику по стране минздрав России включает показатели с оккупированного украинского полуострова Крым.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
Россия, согласно данным ВОЗ, находится на пятом месте в мире по числу случаев коронавирусной инфекции.