По числу случаев COVID-19 Россия – пятая в мире Фото: ЕРА

Предыдущий рекорд составлял 820 умерших за 24 часа, он фиксировался в стране 25 августа и 22 сентября.

Всего с начала эпидемии в России скончалось 202 273 пациента с COVID-19.

За последние 24 часа в стране подтвердили 21 379 новых случаев коронавирусной инфекции, общее их число превышает 7,37 млн.

Среди регионов России худшая ситуация с COVID-19 наблюдается в Москве – более 1,6 млн инфицирований и более 28,6 тыс. умерших.

Отметим, что в статистику по стране минздрав России включает показатели с оккупированного украинского полуострова Крым.