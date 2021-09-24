В июле смертность от COVID-19 в Украине снизилась в три раза – "Опендатамедіа"

С начала эпидемии коронавруса в Украине скончалось 55,4 тыс. пациентов с COVID-19 Фото: depositphotos.com

В частности, показатели смертности от COVID-19 продолжили снижаться после резкого роста в начале весны.

"599 умерших от COVID-19 – это в три раза меньше, чем в июне, когда было 1762 смерти, и самый низкий показатель в этом году. Последний раз подобная цифра наблюдалась в июле 2020-го, когда коронавирус унес жизни 525 человек. В дальнейшем количество его жертв только увеличивалось", – уточнили в сообщении.

В июле от различных болезней умер 46 851 гражданин Украины, это на 4,5% меньше, чем в июне. В июле 2020 года смертность составляла 47 297 человек.

Всего за первые семь месяцев этого года от различных болезней в Украине умерло 395 892 человека, на 18,5% больше, чем за тот же период прошлого года, когда было зафиксировано 334 307 смертей.