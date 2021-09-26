Франция передаст бедным странам 120 млн доз COVID-вакцины. Это больше количества прививок, сделанных в самой Франции

По его словам, это превышает количество доз, которые ввели в самой Франции. По данным Bloomberg, во Франции ввели 93,8 млн доз вакцины.

В своем заявлении Макрон также сказал, что Франция будет сотрудничать с детской организацией ООН ЮНИСЕФ для помощи африканским странам в организации их вакцинации.

По словам французского президента, Франция также перенаправит 20% специального финансирования, полученного от Международного валютного фонда, на проекты, призванные перезапустить экономику африканских стран. Он добавил, что если все крупные страны сделают то же самое, то Африка получит $100 млрд.

Согласно подсчетам AFP, полученным из официальных источников, в 53 странах Африки с населением более 1,3 млрд человек есть в общей сложности 10 доз вакцины на 100 человек.