Украина – третья в Европе по числу новых случаев COVID-19

Так, в Соединенном Королевстве подтвердили 35 623 новых случая коронавирусной инфекции. Следом идут РФ (21 379) и Украина (9 058).

Всего в мире 23 сентября зафиксировали более 500 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего – в США – около 131 тыс. Украина среди стран мира занимает 12-е место по количеству новых заражений.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Минздрава, 24 сентября в Украине подтвердили 8267 новых случаев коронавирусной инфекции.

В стране постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом и в начале осени в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, с 9 сентября показатель превысил 3 тыс. 16 сентября количество новых случаев впервые с мая превысило 6 тыс.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.